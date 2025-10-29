非洲豬瘟疫調狀況百出! 是否下台負責農業、環保局長回答「很一致 」

環保局長陳宏益（中）、農業局長張敬昌（右2）被問下台負責，兩人均強調防疫優先。（記者蘇孟娟攝）

台中爆非洲豬瘟，中央忙救火，但市政府疫調說法卻一變再變，民怨四起，市政府團隊今赴議會民進黨團報告疫調，包括農業局長張敬昌及環保局長陳宏益被追問「盧市長有沒有要求兩人下台負責及道歉」，兩人口徑一致，目前就是積極盡力防疫。

台中爆非洲豬瘟破口，中央第一時間進駐救援，但台中市疫調連爆疏漏，除疫調採樣疑延遲錯失第一黃金防疫時機，近日更傳出廚餘倒土坑滿成「燕垃湖」，民怨四起。

請繼續往下閱讀...

民進黨議會黨團今邀盧市府報告相關疫調及因應作為，議員除強力質疑疫調說法一變再變，更關切廚餘倒掩埋場形成「燕垃湖」堆肥會不會形成環境污染，且質疑堆肥要不時攪動，市府根本辦不到；陳宏益解釋有照相關指引進行攪拌等，議員要他出示照片，但當議員林德宇問疫情停止廚餘餵豬後，市府已收1400噸廚餘，究竟是採堆肥還是掩埋，陳宏益說，理想應是採堆肥處理，但過程實在太慢了，所以已倒廚餘將全部掩埋，當場引起議員不滿，議員周永鴻更多次拍桌怒斥他前面還在「唬爛」。

議員陳俞融問陳宏益跟張敬昌，事發迄今盧秀燕有沒有要求兩人下台負責及道歉，陳宏益說，目前以防疫為主，認真做好，不讓疫情擴散；張敬昌也說，目前就是積極防疫。

率隊到黨團報告的台中市副市長鄭照新則說，當務之急就是追查有沒有新源頭，避免疫情擴大，但市長已表態會「賞罰分明」，有時間就會詳細調查。

