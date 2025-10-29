豬瘟燒全台！簡舒培揭北市處理「外縣市廚餘」 環保局證實：調查中

台北市長蔣萬安議會專案報告備詢。（記者田裕華攝）

台北市長蔣萬安今（29日）到市議會進行明（115）年度總預算案報告，議員簡舒培表示，接獲消息，北市處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘。環保局長徐世勳證實，有在查核這件事。議員洪婉臻也要求，市府落實廚餘瀝乾再回收的宣導，並制定廚餘瀝乾的標準，讓民眾可以依循。

簡舒培質詢時指出，中央宣布廚餘不能移轉，台北市焚化廠也免費銷毀廚餘，不過剛宣布台北市五天的廚餘就達到900噸，也就是平均一天180噸，但是根據環保局網站的數據，廚餘處理量是一個月180至200噸，等於現在一天要處理一個月量，這合理嗎？有沒有其他縣市在來台北市倒？

蔣萬安則回應，現在中央禁運15天，免費銷毀也是屬於臨時措施，為了要因應中央指令。

簡舒培表示，她公然懷疑有其他不是台北市的廚餘，倒在台北市處理，如果廚餘就是非洲豬瘟病毒來源，廚餘來來回回運載，有可能又到回收系統，自己接獲消息，有環保局同仁證實「北市現在處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘，是否該調查？」

環保局長徐世勳證實，有在查核這件事。簡舒培強調，針對該事件應盡快公布查核結果，並要求環保局開始每天公告，北市處理得廚餘來自哪裡。

議員洪琬臻也指出，現在新竹縣的環保局嚴格執行廚餘瀝乾再回收，如果不瀝乾就可拒收，且廚餘有九成都是水分，因此瀝乾是很重要的程序，北市環保局也要求民眾要瀝乾水分，但是具體該如何做呢？徐世勳表示，該部分北市儘量鼓勵，但是回收後北市都是做堆肥廚餘，因此還有一次破碎脫水的程序。

洪琬臻表示，當然只能儘量鼓勵，但是否可以有更精進的作為？北市每天回收130公噸的廚餘，其中約5%是熟廚餘，含水量以九成來計算，每年有1500公噸是濾液，每天就會有4噸的廚餘汁水在運來運去，都會造成污染，瀝乾水分一方面是要避免污水外溢，減少髒亂，另外也可以減少清運的體積，這件事應該更慎重對待，要求市府落實廚餘瀝乾再回收的宣導，並制定廚餘瀝乾的標準，讓民眾可以依循，是否可以有精進計畫？市長蔣萬安表示，將由環保局研究。

議員簡舒培表示，北市處理的廚餘裡面也有其他縣市來的廚餘。環保局長徐世勳證實，有在查核這件事。（翻攝北市議會直播）

