轉達總統交付3任務 林信義：科技是雙面刃、AI應以人為本

我國APEC領袖代表林信義29日晚宴請宏碁董事長陳俊聖等我國企業領袖代表。（記者黃靖媗攝）

今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，我國APEC領袖代表林信義今（29日）晚宴請宏碁董事長陳俊聖等我國企業領袖代表。林信義致詞分享總統賴清德行前交付給他的3項任務，並表示，科技是雙面刃，因此他主張AI要「以人為本」，為了增進人們的幸福，才有資格去使用AI這把利刃。

我國領袖代表團今日晚間舉辦「2025年APEC經濟領袖週——企業代表歡迎晚宴」，宴請宏碁董事長陳俊聖、廣達技術長張嘉淵、台灣大哥大總經理林之晨等我國APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表，以及南韓SK AI Infra部門負責人Justin Kim、泰國商會副主席卡勝席（Kasemsit Pathomsak）、三井住友銀行國際金融研究所理事長古澤滿宏等人，共約30多名海內外企業領袖出席。

請繼續往下閱讀...

林信義致詞表示，本屆APEC會議，南韓以「連結、創新、繁榮」為辦會主題，聚焦在AI、人口變遷、文化與時尚產業帶來的衝擊，他也藉晚宴向在場的企業代表轉達總統賴清德行前交付他的3項任務。

林信義指出，3項任務分別為，台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；台灣推動以「人」為本的AI發展，作為實現APEC共同願景之助力。

林信義表示，任何能緊密合作、相互支援的組織，必然是成員之間擁有相同或相近的價值觀，在此基礎上才能建立信任、才能展開緊密的合作，他強調，台灣重視以規則為基礎的國際經濟貿易秩序，崇尚自由經濟、誠信交易與依法行政的價值，台灣的人民與企業非常樂意與所有APEC經濟體成員在共同的信念價值觀上，分享自身經驗、提供協助。

針對受到廣泛討論的人工智慧議題，林信義說，任何先進科技的發展都會對人類社會文明產生巨大的衝擊與改變，科技是雙面刃，既能興利也能危害，因此他主張AI要「以人為本」，為了增進人們的幸福才有價值，談好了這些，才有資格去使用AI這把利刃。

林信義指出，ABAC代表也在APEC推廣「精準醫療計畫TPMI」，以AI提出創新醫療解決方案，例如「AI與高齡經濟」專案，運用AI表情辨識模型，準確度高達86%，可以早期偵測失智症，其他種種改善人民生活、增進社會福祉的應用方案都在積極開發當中，台灣願意與各會員體分享經驗、攜手共創以AI驅動的普惠與永續成長。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法