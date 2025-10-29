為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    APEC峰會將登場 外交部曝賴總統交付「三項重要主張」

    2025/10/29 18:59 記者方瑋立／台北報導
    亞太經濟合作會議（APEC）峰會即將登場，外交部今（29）日送抵立法院最新書面報告指出，總統賴清德交付三項主張，請我方領袖代表林信義資政在會中轉達，包括「台灣將持續強化經濟韌性，為促進區域經貿發展作出貢獻」、「台灣願分享先驅產業經驗，推動公私協力應對全球挑戰」，以及「推動以『人』為本的人工智慧發展，成為實現APEC共同願景的助力」。

    立法院明天（30日）將邀請外交部、經濟部、陸委會報告「我國參與2025年度『亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議』的任務及目標」，並備質詢。

    外交部最新書面報告表示，今年APEC經濟領袖會議（AELM）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，總統賴清德敦請林信義資政擔任領袖代表，這是他第3度代表出席。代表團已於10月28日啟程，除參加會議外，並將與各經濟體領袖交流，分享台灣在經濟發展與科技創新的成功經驗。

    報告指出，今年主辦國韓國以「打造永續明天」（Building a Sustainable Tomorrow）為主題，設定三大優先領域「連結」、「創新」與「繁榮」。其中，「因應人口變遷」及「人工智慧（AI）合作」列為主要成果方向，期透過AI創新與數位轉型帶動永續與包容性成長，這與賴總統推動「人工智慧島」及「健康台灣」政策高度契合。

    報告揭示，賴總統另亦交付三項重要主張，請林信義在會中傳達。包括台灣致力強化經濟韌性，為促進區域經貿發展做出貢獻；台灣願分享先驅產業經驗，促進公私協力應對全球挑戰；以及台灣推動以「人」為本的 AI 發展，作為實現 APEC 共同願景之助力。

    外交部說，我國三位「APEC企業諮詢委員會」（ABAC）代表宏碁董事長陳俊聖、台灣大哥大總經理林之晨與廣達電腦技術長張嘉淵，積極提出契合APEC需求的倡議，主張以數位工具作為跨領域議題解方，透過公私協力使AI成為亞太經濟發展的驅動力。三人倡議已納入ABAC致領袖建言及專業部長信函，張嘉淵並代表「生技與醫療工作小組」（BHWG）向21個經濟體衛生部長報告，獲得高度肯定。

    外交部強調，這些正面發展彰顯台灣對公私協力的重視，政府也盼3位ABAC代表能發揮「以大帶小」的雁行效果，協助更多國內產業爭取商機，落實「總合外交」，達成台灣與其他APEC會員互惠互利、共榮共贏目標。

    外交部回顧，台灣自1991年加入APEC以來，長期在數位創新、智慧醫療、韌性供應鏈、女性賦權與中小企業發展等領域研提倡議，並與會員經濟體共同推動開放、包容、韌性及繁榮的亞太社群。截至10月30日，韓方已舉辦14場部長級與高階會議，涵蓋海洋、數位及AI、文化、糧食安全與能源等議題，我各部會均派部長或次長率團出席，並藉機與各會員高階官員交流互動；另有10件計畫案獲APEC補助，總金額超過98萬美元，並在台舉辦34場APEC會議與活動，具體展現我國積極參與和貢獻。

    外交部強調，APEC是我國所平等參與、最重要的政府間國際組織之一，每年有來自40個政府機關、超過500人次出席逾300場會議。未來我國將持續善用科技創新、數位轉型、智慧醫療與中小微企業發展等優勢，深化與各會員的交流合作，積極參與區域供應鏈重組、經貿安全及關鍵技術合作等議題，展現台灣在亞太經濟體系中的戰略角色與合作價值，並持續鞏固我於APEC關鍵地位，透過推動開放、包容、永續與創新合作，與各會員共同促進印太地區的和平、穩定與繁榮。

