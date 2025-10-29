為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    張峻踹桌傅崐萁 清大學者：該踢翻的是花蓮「藍共」政治文化

    2025/10/29 19:22 記者洪美秀／新竹報導
    花蓮縣議長張峻怒踹傅崐萁桌子。（資料照，翻攝自打馬悍將粉絲團）

    花蓮縣議長張峻怒踹傅崐萁桌子。（資料照，翻攝自打馬悍將粉絲團）

    花蓮縣議長張峻日前因立委傅崐萁開災民重建說明會未通知真正的災民，一腳踢開桌子，也踢出花蓮縣長期的政治生態，清華大學副教授黃貞祥認為，傅崐萁夫婦長年經營的，根本不是民主體制，而是「藍共式」的恩庇侍從王國。這種體制以恩惠換忠誠，以資源換選票，用恐懼和依賴取代制度的信任。

    黃貞祥認為，花蓮的政治不是競爭，而是分封；不是治理，而是庇護。傅崐萁早就掌握了藍營地方派系那一套「我養你、你挺我」的手腕，把公帑當私人基金、把公務員當家臣、把災民當選舉道具。最可怕的是，完全不掩飾。從白米紅包到特別條例，全是公開的買票機器。這種「合法化的貪婪」本質上與中國地方權貴控制資源、分派利益以換取忠誠的統治邏輯如出一轍。這不只是藍，是藍共-形式上披著選舉外衣，骨子裡是極權思維。

    他指出，更令人痛心的是，花蓮不少民眾在長期的貧窮與依附結構中被馴化成「臣民」而非「公民」。花蓮人不是不知道問題，而是被恐懼與生存所綁架：誰給飯吃、誰辦活動、誰發補助，就投給誰。這正是恩庇侍從政治最可怕的地方-它讓人覺得「被剝削是一種恩典」。所以，當張峻那一腳踢翻桌子，不只是憤怒的象徵，更像是對整個「傅氏封建體制」的吶喊。

    黃貞祥認為，花蓮的問題不是顏色，而是制度的腐敗與人性的被控制。如果台灣社會繼續對這樣的藍共政治視若無睹，那麼地方的腐敗、中央的墮落，只會不斷複製。真正需要被踢翻的，不只是傅崐萁的桌子，而是整個「藍共化」的政治文化。

    花蓮縣議會議長張峻（站立拿麥克風者）不滿災民被擋在座談會外，而且未邀請光復在地議員，進場向傅崐萁抗議。（資料照）

    花蓮縣議會議長張峻（站立拿麥克風者）不滿災民被擋在座談會外，而且未邀請光復在地議員，進場向傅崐萁抗議。（資料照）

