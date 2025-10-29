防範非洲豬瘟 卓榮泰：幫台中完成沒辦法完成的工作

行政院長卓榮泰表示，中央將協助台中進行非洲豬瘟防疫、環境保護，協助台中「完成他們沒辦法完成的工作」。（記者劉信德攝）

金環獎是國內查緝環保犯罪的最高榮譽，今日環境部舉辦頒獎典禮表揚；行政院長卓榮泰致詞時表示，中央將協助台中進行非洲豬瘟防疫、環境保護，完成「他（台中市）沒有辦法完成的工作。」不過，他也強調，此次協助並非疫情擴大，而是想更快恢復正常生活。

環境部今（29日）舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及環保犯罪成果表揚大會」，邀請法務部、內政部、農業部、最高檢察署、台灣高等檢察署暨所屬分署、各地方檢察署、內政部警政署、農業部林業及自然保育署及全國環保機關等單位共200人出席，表揚10位查緝環保犯罪有功人員、16位第一線的檢警環執法人員以及4個地方縣市團體獲金環獎殊榮。

卓榮泰致詞時提及近日非洲豬瘟疫情情形，並表示，今日中午中央應變中心專家會議指出，雖然已在第一時間成立中央應變所，協助台中控制疫情，但隨著精準疫調進行，卻發現相關資訊有誤，無論是時序錯亂、豬隻死亡不一致、進到案場相關人員及獸醫師前後的不同，都是疫調上重大缺失。因此，「專家會議建議，由中央協助台中完成，他（台中市）沒有辦法完成的工作。」

卓榮泰強調，行政院已在昨日就超前部署、提早作業，擬定相關人力動員方案，中央集結全國各縣市力量協助台中，「與時間賽跑，我們不能輸給病毒擴散。」目前大規模疫調情況是安全的，中央接受專家建議並非疫情擴大，而是加強疫調、防治及環境保護工作，讓民眾恢復基本生活。

「破壞環境就是一種罪！」環境部長彭啓明說，現今破壞環境已不只是傳統的亂丟垃圾，而是進化到環保斯文犯罪，因此不斷透過跨部會合作破獲許多案件，「沒有任何的政治立場，不分藍綠白，沒有任何開綠燈的情形，這就是我們的立場，共同守護環境。」

環境部表示，面對日益嚴重的非法棄置案件，該部已從源頭推動《廢清法》修法，將刑度提高，並透過與法務部、內政部的合作，規劃建構全國「智慧圍籬」系統，發展智慧科技執法，全面打擊環境犯罪鏈，守護國土家園的決心。

法務部部長鄭銘謙表示，國土保育與環境保護是大眾關注的重要議題，如何資源永續利用，更是各國努力追求的目標，不過，在查緝過程中，發現國內仍有不少不法業者，為追求不法利益亂倒廢棄物，傷害珍貴的林木資源，造成環境難以抹滅的傷害；透過檢警調環各機關努力之下，遏止各地違法的行為。

卓榮泰鼓勵，各團隊可善加利用科技工具、跨機關合作，勇往直前，學習今天得獎者的精神，一同幫助台灣，維護國家光榮、產業及健康。

