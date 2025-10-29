北市府稱沒條件普發現金 陳慈慧批提案3個月沒來溝通過

台北市長蔣萬安議會專案報告備詢（記者田裕華攝）

中央普發現金下個月領取，不過台北市藍綠黨團提案北市加碼普發現金，卻被財政局評估沒有條件，台北市長蔣萬安今（29日）也說，相比中央超徵5200多億元，台北市沒有條件。對此，民進黨議員陳慈慧批評，民進黨黨團提案三個月來，財政局沒有來溝通，昨日直接兩手一攤否定，這不是良好的府會關係。

陳慈慧說，昨天財建委員會，藍綠黨團普發現金的提案被財政局否決，但財政局的理由都讓人感覺是先射箭再畫靶，先決定不普發現金，再來想理由給議員。

請繼續往下閱讀...

她說，財政局指中央徵稅對象較廣泛，而北市八成以上稅收，包含地價稅、房屋稅、財產稅屬於特定人士，按照財政局長胡曉嵐的說法，少數人繳納稅金發給全民不公平，但按照這邏輯，是否也應該支持中央不普發現金。

何況，普發現金也有促進經濟，縮短貧富差距的政策用意，以誰有納稅來區分，這背離政策本意；此外，市府說北市未來十年有許多重大建設，同樣的中央未來十年也有許多重大建設。

陳慈慧強調，普發現金的提案是議會四分之三議員提出，也是市民關心議題，議會不會要市府負債、破產也要發，從民進黨提案至今三個月，中間有何窒礙難行，都可以溝通，但期間未見市府溝通，而是在委員會內直接否定，這樣的方式讓在場議員都不能接受，這並不是良好的府會關係；希望財政局能做出更有說服力的報告，來向議會說明。

此外，民進黨議員何孟樺強調，民進黨主張，北市歲計賸餘是中央補助結果，批評蔣萬安是守財奴，不規劃、不發錢、不建設。

蔣萬安則回嗆，市府去年超徵34億元，民進黨又要市府因應美國關稅，又要拿出來發，捷運六線齊發、校舍改建都要錢，不能用老本來發現金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法