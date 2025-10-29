謝國樑喊預算少17億市政面臨嚴峻挑戰 綠議員：施政不力補助減少

基隆市長謝國樑施政報告說，中央補助款減少，市政面臨嚴竣考驗。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑在市議會定期會施政報告指出，明年度統籌分配稅款雖有成長，但中央一般性及計畫型補助收入合計較去年減少89億元，導致總歲入比今年減少17億元，在維持市政運作面臨嚴峻挑戰。不過，綠營議員認為，立法院藍白立委通過的財劃法造成的，市府施政不力補助款才會減少，市府以後要好好寫計畫爭取更多補助。

謝國樑今天施政報告，包括達成1區1特色室內兒童樂園，1區1托嬰中心及公托倍增，生育獎勵金加碼至每胎3萬元等，還有行人友善計畫、精進基礎建設等。

謝國樑說，修正後的財政收支劃分法，基隆市統籌分配稅款由58.2億元增加73億元，雖有成長，但中央一般性及計畫型補助收入合計較去年減少89.42億元，導致115年度總歲入較114年度減少17億元。總歲出260億元，努力地維持好基礎建設不受影響，各類騎樓整平、各類校舍改建、道路及汙水建設都會持續進行。

民進黨市議員張之豪指出，財政困境主要就是藍白立委修了財劃法，還把分母算錯，還有345億元動彈不得，缺乏法源依據無法釋出。

民進黨議員鄭文婷指出，基隆市預算最低點在2014年160億元，2015年169億元，今年預算254億元是10年來最高點，明年260億元雖然比今年少，比以前多了幾十億元，她指市府計畫執行力有問題，補助才會下修。

民進黨議員張顥瀚說，造成如今財政困境，就是藍白立委草草通過財劃法修正案，他說，過去市府很努力放煙火、發電動車，以後要好好寫計畫爭取更多預算。

無黨籍議員張耿輝認為，施政應有延續性，交通處今天提報14億元計畫，卻只核定補助3億元，對捷運、電動車等推動影響大，建議中央通盤檢討港口縣市關稅、貨物稅的分配機制。

謝國樑則說，事權沒統一，預算不增反減，傷害比較大，大家探討將資源善用在對的地方上。

