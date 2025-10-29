為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳佩琪稱柯文哲每天都在用功 要寫書談「國政治理」、「聯合政府」

    2025/10/29 17:22 即時新聞／綜合報導
    陳佩琪稱柯文哲現在每天都在努力K書，將來要寫「國政治理」、「聯合政府」這類主題的書。（圖翻攝自陳佩琪臉書）

    陳佩琪稱柯文哲現在每天都在努力K書，將來要寫「國政治理」、「聯合政府」這類主題的書。（圖翻攝自陳佩琪臉書）

    涉入京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲獲交保後，妻子陳佩琪便不時分享丈夫在家裡的狀況。繼她宣稱柯文哲被關到全身是病、遭遇網路詐騙之後，今天（29日）又說阿北現在每天都在努力K書，將來要寫「國政治理」、「聯合政府」這類主題的書。

    陳佩琪今下午在臉書發文，「先生回家近兩個月了，最常被我看到的是他坐在電腦桌前努力學習新知識，自從回來後，他動不動就嚷嚷『這一年AI進步太多了，不加緊學習不行』。他每天都像要考聯考的莘莘學子般，努力K書到半夜，然後誇口說他要寫幾本『國政治理』、『聯合政府』這樣的書，他說他這一年看很多書，功力大增，我常笑他寫這種人家不愛看啦，寫你先前說的『我在獄中的364天』或『我的九個獄友』這種比較吸引人看，但他不以為然，他說他保證會把它寫得大家都愛看，要大家拭目以待。」

    她接著說：「當然還有很多時間要出庭，或去律師那兒見面討論案情，每當他出門時把書桌整理好，檯燈熄滅了，我偶爾經過撇到這一景，還會引起心裡一陣恐慌，整個心揪結在一起，那種先前他不在的淒涼感又湧上心頭，一年來身心飽受凌辱折磨，對我這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了。」

    「先生回家這兩個月，拜努力學習所致，我覺得他思緒是進步了，但關押一年，要回復到原來的健康狀態還需一段長時間，臀部的壓瘡改個有彈性坐墊的電腦椅是好很多了，但在暗無天日的籠子內一年，免疫系統嚴重受損，身上的帶狀泡疹病灶侵襲很深，一個多月了，皮膚都還癒合不好，最近健檢報告陸續出爐，這一年來數值上出現的異常，我會永遠記住這是怎麼造成的。」

    最後陳佩琪又把話題帶到昨天（28日）北院審案傳喚尼奧及時樂公司負責人戴利玲作證，戴利玲證稱前年7月底舉辦的柯文哲「KPShow」演唱會是專業的演唱會，收費8800合理，因為柯文哲知名度「不輸BlackPink（南韓知名女團）」。陳佩琪稱那是「一場讓我感動的創新演唱會，他努力練習，不時還受愛的小手鞭策，整個過程分文未取，但竟被檢察官求刑數年……，整個案件真的是悲慘故事，我們活在一個悲慘世界裡。」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播