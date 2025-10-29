陳佩琪稱柯文哲每天都在用功 要寫書談「國政治理」、「聯合政府」

陳佩琪稱柯文哲現在每天都在努力K書，將來要寫「國政治理」、「聯合政府」這類主題的書。（圖翻攝自陳佩琪臉書）

涉入京華城弊案的民眾黨前主席柯文哲獲交保後，妻子陳佩琪便不時分享丈夫在家裡的狀況。繼她宣稱柯文哲被關到全身是病、遭遇網路詐騙之後，今天（29日）又說阿北現在每天都在努力K書，將來要寫「國政治理」、「聯合政府」這類主題的書。

陳佩琪今下午在臉書發文，「先生回家近兩個月了，最常被我看到的是他坐在電腦桌前努力學習新知識，自從回來後，他動不動就嚷嚷『這一年AI進步太多了，不加緊學習不行』。他每天都像要考聯考的莘莘學子般，努力K書到半夜，然後誇口說他要寫幾本『國政治理』、『聯合政府』這樣的書，他說他這一年看很多書，功力大增，我常笑他寫這種人家不愛看啦，寫你先前說的『我在獄中的364天』或『我的九個獄友』這種比較吸引人看，但他不以為然，他說他保證會把它寫得大家都愛看，要大家拭目以待。」

她接著說：「當然還有很多時間要出庭，或去律師那兒見面討論案情，每當他出門時把書桌整理好，檯燈熄滅了，我偶爾經過撇到這一景，還會引起心裡一陣恐慌，整個心揪結在一起，那種先前他不在的淒涼感又湧上心頭，一年來身心飽受凌辱折磨，對我這種原本就憂鬱的病人來說，要恢復是不可能了。」

「先生回家這兩個月，拜努力學習所致，我覺得他思緒是進步了，但關押一年，要回復到原來的健康狀態還需一段長時間，臀部的壓瘡改個有彈性坐墊的電腦椅是好很多了，但在暗無天日的籠子內一年，免疫系統嚴重受損，身上的帶狀泡疹病灶侵襲很深，一個多月了，皮膚都還癒合不好，最近健檢報告陸續出爐，這一年來數值上出現的異常，我會永遠記住這是怎麼造成的。」

最後陳佩琪又把話題帶到昨天（28日）北院審案傳喚尼奧及時樂公司負責人戴利玲作證，戴利玲證稱前年7月底舉辦的柯文哲「KPShow」演唱會是專業的演唱會，收費8800合理，因為柯文哲知名度「不輸BlackPink（南韓知名女團）」。陳佩琪稱那是「一場讓我感動的創新演唱會，他努力練習，不時還受愛的小手鞭策，整個過程分文未取，但竟被檢察官求刑數年……，整個案件真的是悲慘故事，我們活在一個悲慘世界裡。」

