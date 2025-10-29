為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政院明拍板移工新政策 卓榮泰：企業加薪可增聘移工

    2025/10/29 17:11 記者鍾麗華／台北報導
    卓揆今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」。（中央社）

    卓揆今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」。（中央社）

    行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，行政院長卓榮泰今天下午表示，方案重點有三，包括企業替本國勞工加薪，可增加外籍移工額度，同時給予資深外籍移工申請永居證，勞動部也將直接在海外設點，協助引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。

    卓揆今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」時說，為協助企業補足人力缺口、穩定產能，政府將以「加薪換額度」作為激勵機制。第ㄧ若企業為本國勞工加薪，就能提高外籍移工額度，降低本國產業用人成本。

    卓揆說，第二、現行外籍人士來台工作後一段時間就須返國，為留下資深外籍移工，政府將給予永居證，使其享受國民待遇，也增加企業生產穩定力。

    第三項重點則是加速人力引進效率。卓揆表示，目前外籍移工、中階技術人力引進數量和速度都不夠，政府衡量產業各種需求，以及加強對本國勞工基本薪資福利後，勞動部將在主要輸出國設點，引進外籍移工與中階技術工，藉由政府主導模式，掌握數量與速度及人事成本，排除仲介障礙，用政府力量照顧外國移工與中階技術工。

    行政院政委陳時中補充說，除現行核配移工的3K5級制外，若雇主幫一名本勞加薪2000元，就可以增聘一名移工，製造業移工上限是10%，不過，外籍移工總數比例仍以45％上限，預計4年內本國勞工加薪受惠人數為20萬人，明年第一季上路。

    陳時中表示，以前移工6年，時間到了就要離開，未來可以轉成中階技術人力，過去留任上限是25%，現在要開放成百分之百，「只要雇主要留，雙方合意，百分之百都可以留」。勞動部也會修相關的法規，讓管理更好。此外，勞動部也將在越南、菲律賓等主要輸出國，在海外設立「跨國勞動力延攬中心」，強化政府效能，與國內就服單位形成良性競爭。

    至於旅宿業與港口碼頭裝卸業部分，陳時中指出，會採用為本勞加薪2000元增額的方式來規劃。

