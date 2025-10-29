為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    謝龍介認錯人還硬凹 郭國文狠酸「質詢最後一名」：丟臉丟到家

    2025/10/29 17:35 即時新聞／綜合報導
    國民黨立委謝龍介將海委會主委管碧玲認錯成內政部長劉世芳，讓管碧玲忍不住笑場。（擷取自國會頻道）

    國民黨立委謝龍介將海委會主委管碧玲認錯成內政部長劉世芳，讓管碧玲忍不住笑場。（擷取自國會頻道）

    國民黨立委謝龍介今（29）日在內政委員會質詢鬧出笑話，竟把海洋委員會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，引發各界熱議。對此，民進黨立委郭國文狠酸他「質詢率最後一名」，更批評「在國會表現真的丟臉丟到家，謝龍介還是去演布袋戲比較適合。」

    郭國文在臉書發文表示，質詢率最後一名的謝龍介，竟然連管碧玲主委跟劉世芳部長都搞不清楚，來問政也只是把質詢台當自己直播間，劈頭就狂罵官員，講他自己的政治內容，「結果，尷尬了，罵一輪內政部長劉世芳，結果台上的其實是海委會管碧玲主委。」

    郭國文指出，管媽都已經好心提醒謝龍介，「委員是不是有誤會？委員認錯人了，這些話我沒有說。」結果謝龍介就是要凸顯自己的無知與無能，還反嗆「我沒有認錯，你自己回答過的不記得」，徹徹底底把自己的質詢變成鬧劇！

    郭國文提到，還記得先前謝龍介跟他選立委時的文旦烏龍事件，已經荒謬至極；如今當上立委，再次烏龍搞錯人，因為謝就是這麼不認真。他強調，質詢台是問政的重要手段，但謝龍介上台都像在搞直播，先前說要徹查烏山頭水庫，結果缺席關鍵質詢，「真的只會出一張嘴！」並批評謝龍介「在國會表現真的丟臉丟到家，還是去演布袋戲比較適合。」

