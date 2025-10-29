燒廚餘議員擔心戴奧辛風險 彰化縣環保局長「1句話」回應

縣議員鄭俊雄在議會質詢，要求環保局思考永續處理廚餘的方式。（圖擷取網路議會直播）

多位綠、藍彰化縣議員今天（29日）在議會縣政質詢，關切縣內廚餘去化處理情況，擔心含水、含鹽量高的廚餘，送焚化爐燃燒後會增加戴奧辛產生風險，降低焚化效率，同時增加焚化設備耗損，衍生空氣污染與健康疑慮，要求縣府規劃更永續、安全的處理機制。

縣議員鄭俊雄指出，中央補助地方未來會越來越少，縣府必須提前思考怎麼有效管理廚餘處理問題。他認為，焚化只是暫時的做法，縣府應該想辦法讓焚化爐的使用更有效率，同時逐步把廚餘轉化成堆肥或再利用資源，像是提供給學校、公部門或特定機構使用。

請繼續往下閱讀...

他說，很多國家像歐洲、澳洲、日本，甚至中國的一些城市，在公園或社區旁邊都會設置大型的發酵設施，讓民眾能就近投入廚餘，自然發酵成堆肥，這樣既能減少廚餘量，也能循環再利用。

鄭俊雄建議，縣府可以參考這些做法，思考是否能在焚化廠旁設置烹煮或預處理設備，讓部分廚餘能夠再利用，例如提供豬場或其他用途，而不是全部送進焚化爐燒掉，這樣不僅能延長焚化爐的使用壽命，也更符合永續管理的方向。

對此，環保局長江培根指出，彰化縣自非洲豬瘟疫情爆發後，縣內廚餘因防疫考量改採焚化處理，從10月22日公告禁養豬後至今累計約288噸。他坦言，廚餘燃燒確實會因高鹽分產生鹽酸氣體、氯化氫（HCl），侵蝕焚化設備，也可能衍生戴奧辛問題，但縣內焚化廠設有完善的空氣污染防制設備，「我們非常有把握能符合相關環保法規。」

江培根表示，處理廚餘最好的方式還是要能夠永續為宜，包含堆肥或沼氣發電等，目前焚化方式是過渡時間不得已的作法，議員們的建議，縣府會參考，並視財源研議可行性。

廚餘送焚化爐燒掉，避免掩埋場衍生環境髒亂。（環保局提供）

彰化縣將廚餘轉送溪州焚化爐燒毀。（環保局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法