為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    燒廚餘議員擔心戴奧辛風險 彰化縣環保局長「1句話」回應

    2025/10/29 16:53 記者張聰秋／彰化報導
    縣議員鄭俊雄在議會質詢，要求環保局思考永續處理廚餘的方式。（圖擷取網路議會直播）

    縣議員鄭俊雄在議會質詢，要求環保局思考永續處理廚餘的方式。（圖擷取網路議會直播）

    多位綠、藍彰化縣議員今天（29日）在議會縣政質詢，關切縣內廚餘去化處理情況，擔心含水、含鹽量高的廚餘，送焚化爐燃燒後會增加戴奧辛產生風險，降低焚化效率，同時增加焚化設備耗損，衍生空氣污染與健康疑慮，要求縣府規劃更永續、安全的處理機制。

    縣議員鄭俊雄指出，中央補助地方未來會越來越少，縣府必須提前思考怎麼有效管理廚餘處理問題。他認為，焚化只是暫時的做法，縣府應該想辦法讓焚化爐的使用更有效率，同時逐步把廚餘轉化成堆肥或再利用資源，像是提供給學校、公部門或特定機構使用。

    他說，很多國家像歐洲、澳洲、日本，甚至中國的一些城市，在公園或社區旁邊都會設置大型的發酵設施，讓民眾能就近投入廚餘，自然發酵成堆肥，這樣既能減少廚餘量，也能循環再利用。

    鄭俊雄建議，縣府可以參考這些做法，思考是否能在焚化廠旁設置烹煮或預處理設備，讓部分廚餘能夠再利用，例如提供豬場或其他用途，而不是全部送進焚化爐燒掉，這樣不僅能延長焚化爐的使用壽命，也更符合永續管理的方向。

    對此，環保局長江培根指出，彰化縣自非洲豬瘟疫情爆發後，縣內廚餘因防疫考量改採焚化處理，從10月22日公告禁養豬後至今累計約288噸。他坦言，廚餘燃燒確實會因高鹽分產生鹽酸氣體、氯化氫（HCl），侵蝕焚化設備，也可能衍生戴奧辛問題，但縣內焚化廠設有完善的空氣污染防制設備，「我們非常有把握能符合相關環保法規。」

    江培根表示，處理廚餘最好的方式還是要能夠永續為宜，包含堆肥或沼氣發電等，目前焚化方式是過渡時間不得已的作法，議員們的建議，縣府會參考，並視財源研議可行性。

    廚餘送焚化爐燒掉，避免掩埋場衍生環境髒亂。（環保局提供）

    廚餘送焚化爐燒掉，避免掩埋場衍生環境髒亂。（環保局提供）

    彰化縣將廚餘轉送溪州焚化爐燒毀。（環保局提供）

    彰化縣將廚餘轉送溪州焚化爐燒毀。（環保局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播