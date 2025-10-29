謝龍介認錯人！管碧玲高EQ神回12字：劉部長委屈了~

立委謝龍介將海委會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，讓管碧玲忍不住笑場。（擷取自國會頻道）

國民黨立委謝龍介今（29日）在內政委員會質詢鬧出笑話，竟把海洋委員會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，讓管碧玲當場笑到流淚。事後她也在臉書高EQ回應：「我年紀比較大，劉部長委屈了～」，引發網友熱烈回應。

國民黨立委謝龍介今天在立法院質詢海委會主委管碧玲時，語氣嚴厲、頻提馬太鞍溪堰塞湖權責議題，讓管碧玲頻頻皺眉，最後忍不住笑回「我不是部長，我是主委」。此話一出，兩人在質詢台持續大笑數十秒，謝龍介趕緊硬凹說，「我在跟你說這是態度問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」，現場眾人也被這場「認錯人」插曲逗笑。

管碧玲會後在臉書發文，幽默寫下：「我年紀比較大，劉部長（劉世芳）委屈了～」，展現大度風範。貼文曝光後，許多網友留言稱讚，「是謝龍介搞不清楚，搞烏龍，不用尷尬」、「怎麼會有人認不出來管主委！真是太誇張」、「都是優秀的部長主委，也是高雄的驕傲」、「都是有能力的美女！」、「您智慧風度兼具」。

不少網友也痛批謝龍介，「烏龍介，一生只會監督賴清德也難怪」、「要跟連質詢對象都搞不清楚的立委應對，真的委屈」、「全台都知道，台南出一個烏龍仙」、「烏龍介真的很瞎耶」。

