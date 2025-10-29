為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    謝龍介認錯人！管碧玲高EQ神回12字：劉部長委屈了~

    2025/10/29 17:04 即時新聞／綜合報導
    立委謝龍介將海委會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，讓管碧玲忍不住笑場。（擷取自國會頻道）

    立委謝龍介將海委會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，讓管碧玲忍不住笑場。（擷取自國會頻道）

    國民黨立委謝龍介今（29日）在內政委員會質詢鬧出笑話，竟把海洋委員會主委管碧玲誤認為內政部長劉世芳，讓管碧玲當場笑到流淚。事後她也在臉書高EQ回應：「我年紀比較大，劉部長委屈了～」，引發網友熱烈回應。

    國民黨立委謝龍介今天在立法院質詢海委會主委管碧玲時，語氣嚴厲、頻提馬太鞍溪堰塞湖權責議題，讓管碧玲頻頻皺眉，最後忍不住笑回「我不是部長，我是主委」。此話一出，兩人在質詢台持續大笑數十秒，謝龍介趕緊硬凹說，「我在跟你說這是態度問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」，現場眾人也被這場「認錯人」插曲逗笑。

    管碧玲會後在臉書發文，幽默寫下：「我年紀比較大，劉部長（劉世芳）委屈了～」，展現大度風範。貼文曝光後，許多網友留言稱讚，「是謝龍介搞不清楚，搞烏龍，不用尷尬」、「怎麼會有人認不出來管主委！真是太誇張」、「都是優秀的部長主委，也是高雄的驕傲」、「都是有能力的美女！」、「您智慧風度兼具」。

    不少網友也痛批謝龍介，「烏龍介，一生只會監督賴清德也難怪」、「要跟連質詢對象都搞不清楚的立委應對，真的委屈」、「全台都知道，台南出一個烏龍仙」、「烏龍介真的很瞎耶」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播