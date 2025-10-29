政院跨國勞動力方案明拍板 洪申翰：幫本勞加薪才能增聘移工

立法院社會福利及衛生環境委員會29日審查行政院函請審議「職業安全衛生法部分條文修正草案」，勞動部長洪申翰列席逐條審查。（記者廖振輝攝）

行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將新開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍勞動力，預計明年上路。此外，為保障本國勞工，行政院也要求業者新聘一名外勞，就要幫最低薪資的本勞每月加薪2000元；外籍家庭幫傭則不在此波開放行列。對此，勞動部長洪申翰今在立院受訪時證實，將以替本國勞工加薪作為增加外國技術人力條件，讓企業有更多勞動力運用。

洪申翰受訪時表示，勞動部一直在研商檢討跨國勞動力政策，會以替本國勞工加薪來作為增加移工、外國技術人力的條件，讓企業有更多勞動力運用、留用，同時針對外國技術人力上有進一步擴大留用計劃。

針對開放外籍移工是否會衝擊本國籍勞工就業？洪申翰表示，勞動部十分關注本國籍勞工就業權益，所以才要求業者必須對本國勞工加薪。整體評估上，不會有移工取代本勞的疑慮，因為幾個行業，都是以先強化本國籍勞工的勞動條件為前提，來做政策調整。

媒體追問，新開放的是中階技術人員還是藍領移工？洪申翰表示，明天會詳細報告，應該不是移工，是開放中階技術人力。另，外籍幫傭對於本國人就業衝擊、減輕家庭負擔、相關照顧品質等，目前還在評估中。

