為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    質詢認錯人鬧天大笑話! 吳思瑤喊話藍白：要廢監院先廢謝龍介

    2025/10/29 17:52 即時新聞／綜合報導
    謝龍介鬧大笑話。（資料照）

    謝龍介鬧大笑話。（資料照）

    屢次被公督盟評鑑國會表現倒數的國民黨立委謝龍介，今天（29日）在立法院內政委員會質詢時鬧笑話，將海委會主委管碧玲認錯成內政部長劉世芳，讓管碧玲當場笑到流淚。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，藍白先前說要修憲廢除監察院，「要廢監院，先廢了謝龍介吧！」

    吳思瑤今天下午在臉書發文，「立委到底能有多混？多廢？謝龍介成了國會問政反指標！今天謝龍介質詢影片成了國會經典，大家也許覺得可笑，但我卻笑不出來。立委質詢『文不對題』屢見不鮮，但『認不對人』卻是前所未見。劉世芳部長跟管碧玲主委都不是新面孔，在內閣知名度也都算高，表現可圈可點，只要關心政治的，不會有人搞錯。謝龍介當立委一年半、混政治數十年，卻能搞錯！」

    吳思瑤接著說：「質詢率末段班、法案提案數掛蛋，謝龍介一直連莊『國會評鑑待觀察名單』。鬧笑話的背後，卻有著嚴肅的制度闕漏的課題！區域立委不適任，憲法授權人民『罷免權』以為反制，但不分區立委卻不需要面對民意的苛責，再怎麼混再怎麼爛，都無計可施無法可治。國會持續沈淪，人民只能忍受。藍白要修憲廢監察院，好啊，修憲就來談談不分區立委的退場機制。要廢監院，先廢了謝龍介吧！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播