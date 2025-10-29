質詢認錯人鬧天大笑話! 吳思瑤喊話藍白：要廢監院先廢謝龍介

謝龍介鬧大笑話。（資料照）

屢次被公督盟評鑑國會表現倒數的國民黨立委謝龍介，今天（29日）在立法院內政委員會質詢時鬧笑話，將海委會主委管碧玲認錯成內政部長劉世芳，讓管碧玲當場笑到流淚。對此，民進黨立委吳思瑤痛批，藍白先前說要修憲廢除監察院，「要廢監院，先廢了謝龍介吧！」

吳思瑤今天下午在臉書發文，「立委到底能有多混？多廢？謝龍介成了國會問政反指標！今天謝龍介質詢影片成了國會經典，大家也許覺得可笑，但我卻笑不出來。立委質詢『文不對題』屢見不鮮，但『認不對人』卻是前所未見。劉世芳部長跟管碧玲主委都不是新面孔，在內閣知名度也都算高，表現可圈可點，只要關心政治的，不會有人搞錯。謝龍介當立委一年半、混政治數十年，卻能搞錯！」

吳思瑤接著說：「質詢率末段班、法案提案數掛蛋，謝龍介一直連莊『國會評鑑待觀察名單』。鬧笑話的背後，卻有著嚴肅的制度闕漏的課題！區域立委不適任，憲法授權人民『罷免權』以為反制，但不分區立委卻不需要面對民意的苛責，再怎麼混再怎麼爛，都無計可施無法可治。國會持續沈淪，人民只能忍受。藍白要修憲廢監察院，好啊，修憲就來談談不分區立委的退場機制。要廢監院，先廢了謝龍介吧！」

