為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    應對AI時代 我國駐釜山代表：台韓擅長領域不同可共創雙贏

    2025/10/29 16:39 特派記者黃靖媗／慶州報導
    針對APEC籌備的過程，駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱說明，APEC峰會是我國能夠參加的重要國際組織，辦事處事前已經做了許多預備工作。（記者黃靖媗攝）

    針對APEC籌備的過程，駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱說明，APEC峰會是我國能夠參加的重要國際組織，辦事處事前已經做了許多預備工作。（記者黃靖媗攝）

    今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，而台灣與南韓在半導體、AI產業一直被外界視為競爭關係。兼轄慶州的我國駐釜山辦事處處長郭承凱今（29）日受訪表示，台韓之間其實有許多互利互補、互相合作之處，且在AI領域擅長的部門不同，所以在全球產業價值鏈的分工下，台韓未來還有很多可以共創雙贏之處。

    APEC本週在南韓慶州登場，針對APEC籌備的過程，駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱說明，APEC峰會是我國能夠參加的重要國際組織，辦事處事前已經做了許多預備工作，自2023年起推動慶州市議會赴台訪問，2023年10月促成台南商業總會與慶州商工會締結姐妹會，2024年推動慶州市與台南市締結姐妹市。

    郭承凱說明，在確定慶州市為2025年APEC峰會主辦城市之後，因為台灣與慶州雙方有非常良好的互動基礎，在業務推動上非常順利，辦事處也有提前拜會，及掌握、研究相關議題。

    郭承凱表示，雖然大眾認為台韓在產業上是競爭關係，但台韓貿易總額從1999年至去年急速成長近9倍，證明台韓之間其實有許多互利互補、互相合作、共創雙贏之處。

    經貿往來方面，郭承凱指出，南韓是台灣的第4大貿易對象，台灣也是南韓第5大貿易對象，南韓總統李在明提及要將南韓建設為AI強國，我國也在AI時代來臨之際，推動AI十大建設，AI是台韓共同擅長的領域，但雙方擅長的部門不同，所以在全球產業價值鏈的分工下，台韓在AI上未來還有很多可以共創雙贏之處。

    民間互動方面，郭承凱也指出，去年台韓互訪人數達到243萬人次，南韓南部與台灣每週有97班航班，顯現台韓民間交流熱絡，台灣應善用自身長處去結交朋友。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播