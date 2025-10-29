應對AI時代 我國駐釜山代表：台韓擅長領域不同可共創雙贏

針對APEC籌備的過程，駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱說明，APEC峰會是我國能夠參加的重要國際組織，辦事處事前已經做了許多預備工作。（記者黃靖媗攝）

今年亞太經濟合作會議（APEC）在南韓慶州舉辦，而台灣與南韓在半導體、AI產業一直被外界視為競爭關係。兼轄慶州的我國駐釜山辦事處處長郭承凱今（29）日受訪表示，台韓之間其實有許多互利互補、互相合作之處，且在AI領域擅長的部門不同，所以在全球產業價值鏈的分工下，台韓未來還有很多可以共創雙贏之處。

APEC本週在南韓慶州登場，針對APEC籌備的過程，駐韓國台北代表部釜山辦事處處長郭承凱說明，APEC峰會是我國能夠參加的重要國際組織，辦事處事前已經做了許多預備工作，自2023年起推動慶州市議會赴台訪問，2023年10月促成台南商業總會與慶州商工會締結姐妹會，2024年推動慶州市與台南市締結姐妹市。

郭承凱說明，在確定慶州市為2025年APEC峰會主辦城市之後，因為台灣與慶州雙方有非常良好的互動基礎，在業務推動上非常順利，辦事處也有提前拜會，及掌握、研究相關議題。

郭承凱表示，雖然大眾認為台韓在產業上是競爭關係，但台韓貿易總額從1999年至去年急速成長近9倍，證明台韓之間其實有許多互利互補、互相合作、共創雙贏之處。

經貿往來方面，郭承凱指出，南韓是台灣的第4大貿易對象，台灣也是南韓第5大貿易對象，南韓總統李在明提及要將南韓建設為AI強國，我國也在AI時代來臨之際，推動AI十大建設，AI是台韓共同擅長的領域，但雙方擅長的部門不同，所以在全球產業價值鏈的分工下，台韓在AI上未來還有很多可以共創雙贏之處。

民間互動方面，郭承凱也指出，去年台韓互訪人數達到243萬人次，南韓南部與台灣每週有97班航班，顯現台韓民間交流熱絡，台灣應善用自身長處去結交朋友。

