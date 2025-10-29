索資觀旅局媒宣經費僅回覆200萬 中市議員批刻意模糊、閃避監督

台中市議員周永鴻（左）和蔡耀頡質疑市府觀旅局，每年在媒體行銷與廣告上的支出超過2500萬元。（記者張軒哲攝）

台中市議員周永鴻和蔡耀頡今（29日）指出，觀光旅遊局在議員要求提供「媒體與宣傳」經費明細時，僅回覆一筆200萬元的「一般事務費」，刻意模糊、閃避監督。實際上，觀旅局每年在媒體行銷與廣告上的支出超過2500萬元，最大單一標案金額甚至突破600萬元，與觀旅局資料明顯不符，痛批觀旅局長陳美秀是「說謊局長」。對此，陳美秀反駁說謊，「議員汙衊她人格。」

台中市議員周永鴻和蔡耀頡今天在市議會交通地政業務質詢觀光旅遊局。周永鴻指出，觀旅局提供的資料僅列出一筆象徵性的每年200萬，卻避談各類「行銷推廣」、「宣傳計畫」與「節慶整合」等預算，以去年為例，整體項目合計約2541萬元。他批評觀旅局，明明一年花了兩千多萬在打廣告、拍影片、辦活動，卻只願意承認200萬。

周永鴻指出，他之前跟市府所有局處索取媒體與宣傳預算資料，全部局處提交的資料共有280頁，但觀旅局就只提出3筆，合計不到1頁，觀旅局近年的媒體標案金額動輒數百萬。舉例來說，「台中市全域觀光行銷宣傳案」預算就高達650萬；另外「摘星台中推廣案」預算也高達250萬不等，與官方資料落差極大。

蔡耀頡表示，台中知名的三大商圈人口流失近百萬，觀光財流失慘重，但觀旅局長依舊自我感覺良好，以統計數據有上升來自我安慰，即將到來的聖誕節跨年商機，也是都一成不變了無新意，台中市政府從上到下都非常傲慢，認為把台中行銷宣傳的很好，市政推動非常棒，但事實上完全跟現實脫節。

