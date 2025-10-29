卸任後永遠是國民黨志工 朱立倫曝子弟兵下一步

即將卸任黨主席的朱立倫29日主持任內最後一場中常會，會後準備了小點心與在媒體室的採訪記者握手道別、合影，即將卸下重擔的好心情寫在臉上，場面溫馨。（記者張嘉明攝）

國民黨主席朱立倫今日最後一次主持中常會，對於卸任後規劃，文傳會主委林寬裕受訪表示，所有人都會團結，不管朱立倫在哪、在什麼地方，「他（朱立倫）永遠是國民黨的志工，會為台灣、中華民國、國民黨繼續打拚」。黨發言人楊智伃、鄧凱勛被問到下一步，也強調不管在哪個位置，都會在未來繼續幫助國民黨。朱立倫則在會後與媒體寒暄時，意有所指說：「我們祝福楊議員」。

楊智伃說，不管在哪都會替國民黨加油，接下來2026、2028都是重要戰役，這4年她在黨中央歷練過非常多場、非常扎實的一戰戰役，接下來會繼續把這段時間累積的能量及經驗，在未來繼續幫助國民黨。鄧凱勛也說，這2年10個月在青年團、發言人任內學習且歷練很多，接下來不管在任何地方，都會貢獻自己的經驗，一定會用盡全力替中華民國、替台灣謀求更好的福祉。

請繼續往下閱讀...

朱立倫會後到記者室與媒體寒暄，感嘆卸任新北市長已經7年多了，時光飛逝，他在新北市長任內的三個發言人葉元之、江怡臻、黃詩婷，現在都在各領域發光發熱，副秘書長江俊霆當年還是滿頭茂密的頭髮，並透露林寬裕與台中市長盧秀燕同年，兩人是同期的主播。朱也爆料，楊智伃目前還未婚，也沒有男朋友」，對於楊智伃的下一步，朱更意有所指說：「我們祝福楊議員」。

被問到子弟兵楊智伃下一步，朱立倫意有所指說：「我們祝福楊議員」。（記者林欣漢攝）

