為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    卸任後永遠是國民黨志工 朱立倫曝子弟兵下一步

    2025/10/29 16:27 記者林欣漢／台北報導
    即將卸任黨主席的朱立倫29日主持任內最後一場中常會，會後準備了小點心與在媒體室的採訪記者握手道別、合影，即將卸下重擔的好心情寫在臉上，場面溫馨。（記者張嘉明攝）

    即將卸任黨主席的朱立倫29日主持任內最後一場中常會，會後準備了小點心與在媒體室的採訪記者握手道別、合影，即將卸下重擔的好心情寫在臉上，場面溫馨。（記者張嘉明攝）

    國民黨主席朱立倫今日最後一次主持中常會，對於卸任後規劃，文傳會主委林寬裕受訪表示，所有人都會團結，不管朱立倫在哪、在什麼地方，「他（朱立倫）永遠是國民黨的志工，會為台灣、中華民國、國民黨繼續打拚」。黨發言人楊智伃、鄧凱勛被問到下一步，也強調不管在哪個位置，都會在未來繼續幫助國民黨。朱立倫則在會後與媒體寒暄時，意有所指說：「我們祝福楊議員」。

    楊智伃說，不管在哪都會替國民黨加油，接下來2026、2028都是重要戰役，這4年她在黨中央歷練過非常多場、非常扎實的一戰戰役，接下來會繼續把這段時間累積的能量及經驗，在未來繼續幫助國民黨。鄧凱勛也說，這2年10個月在青年團、發言人任內學習且歷練很多，接下來不管在任何地方，都會貢獻自己的經驗，一定會用盡全力替中華民國、替台灣謀求更好的福祉。

    朱立倫會後到記者室與媒體寒暄，感嘆卸任新北市長已經7年多了，時光飛逝，他在新北市長任內的三個發言人葉元之、江怡臻、黃詩婷，現在都在各領域發光發熱，副秘書長江俊霆當年還是滿頭茂密的頭髮，並透露林寬裕與台中市長盧秀燕同年，兩人是同期的主播。朱也爆料，楊智伃目前還未婚，也沒有男朋友」，對於楊智伃的下一步，朱更意有所指說：「我們祝福楊議員」。

    被問到子弟兵楊智伃下一步，朱立倫意有所指說：「我們祝福楊議員」。（記者林欣漢攝）

    被問到子弟兵楊智伃下一步，朱立倫意有所指說：「我們祝福楊議員」。（記者林欣漢攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播