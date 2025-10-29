傳罷團挺沈伯洋出戰北市長 王世堅加碼點名「這3人」

民進黨中常會，民進黨立委王世堅受訪。（記者王藝菘攝）

民進黨布局2026地方選舉，外傳罷免團體力挺民進黨立委沈伯洋出戰台北市長。對此，民進黨立委王世堅今（29日）評估，沈伯洋是好人選，而民進黨人才濟濟，包括民進黨秘書長徐國勇、立委莊瑞雄、前立委高嘉瑜，都是全方位全能型的人選。

民進黨針對非執政的直轄市長、縣市長選舉，訂定參選意願表達期限，在10月31日下午5時前，有意參選者可以填寫參選意願表，送至中央黨部，選對會預計於11月5日開會討論。

對於沈伯洋獲推薦參選的傳聞，王世堅今出席民進黨中常會前受訪表示，沈當然是好人選，民進黨人才濟濟，例如徐國勇、莊瑞雄、高嘉瑜，都非常適合，是全方位全能型的人選；民進黨在22縣市一定是讓最強的出來，跟其他政黨比賽，讓選民抉擇。

媒體詢及，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農可能遞交參選意願書？王世堅認為，這也很棒，就是「雙帥對決」，或是像高嘉瑜是「俊男跟美女對決」，又或者像徐國勇、莊瑞雄都是法律政治專業，可以讓選民看到民進黨有這麼多好的人才。

此外，吳思瑤則表示，沈伯洋應該沒有參選台北市長的意願，沈是專業的國防、國安立委，是民進黨非常專業優質的不分區立委，戰場就在國會。

至於自己也被點名出戰，吳思瑤強調，她的戰場在立法院，現在又承擔民進黨政策會責任，縱觀中央地方的執政，全方面的政策要更精進，提出更亮眼、更前瞻、更進步的政策，這是自己眼前最重要的工作。

吳思瑤說，民進黨對於台北市長人選會徵詢多方意見，有意願者都可以表達，尊重黨內民主機制，但要如何有創意、如何端出新鮮又有戰鬥力的人選，確實值得選對會成員傷腦筋。吳坦言，畢竟在台北市藍綠結構相對失衡，藍營占贏面、綠營比較弱勢，提名人選需要多加思量，但最終不管提名誰，都要全黨齊心作戰才會贏。

