踹桌替災民討公道遭傅崐萁怒告 張峻再轟：只懂欺騙鄉親！

國民黨立委傅崐萁27日回花蓮舉辦「光復鄉堰塞湖受災區重建座談會」，但只邀自己人和樁腳，大批災民事情未收到通知，到現場抗議卻被擋在門外，縣議會議長張峻得知此事後帶領災民闖入會場，怒踢傅崐萁桌子，相關畫面曝光引發外界熱議。今天（29日）張峻又痛批，傅崐萁從頭到尾只懂表演、欺騙鄉親！

張峻27日帶領被拒在門外的災民闖進傅崐萁等人主辦的受災區重建座談會，一進去就怒氣沖沖的踹了傅崐萁的桌子，不斷質問為何沒有通知災民有這場座談會。傅崐萁起先似乎被這突如其來的舉動嚇到，回過神後相當不爽地嗆張峻是「流氓」，還稱當天是「國會在開會」，要警察抓人。隔天傅崐萁更大動作對張峻提告，但張峻直言，為了災民踹這一腳，被告也值得，當然他也會做出反擊。

今天張峻在其臉書貼文留言區又說：「傅崐萁口中的『國會開會』，其實只是場政治秀！傅崐萁日前跑到光復鄉開座談會，聲稱『這是國會在開會』。但實際上，立法程序並不是這樣走的。目前《樺加沙風災暨花蓮馬太鞍溪堰塞湖潰壩災後重建特別條例草案》早已逕付二讀。所謂『逕付二讀』，是指法案在立法院一讀時，若有立委提議並獲得20位以上委員連署或附議通過，即可跳過委員會審查程序，直接進入二讀會。在二讀階段，立委會逐條討論、修改、協商，是整個立法過程中最關鍵的實質審查階段。」

「換句話說，法案現在重點在於協商與表決，不是靠辦幾場地方座談會就能推進。 因此，傅崐萁口中的『座談會』或『形式會議』，根本沒有任何法律效力。這樣的活動，就算開到天亮，也不會讓法案更快通過！如果傅崐萁真的關心災民、真心想促進重建，他應該投入跨黨協商，爭取讓條文更完善、預算更快下達。並同時回到地方傾聽每一位受災民眾的意見，把民眾的實際需求轉化為具體的政策工具。」

張峻接著道：「更令人遺憾的是，傅崐萁還說『沒有一個場地能容納全部8600多名災民』，但若他真有心要傾聽，就應該多辦幾場座談會，一場場收集災民的聲音與訴求，這樣的行動，才稱得上真正在乎人民。結果呢？他又來老套路，開會、拍照、發新聞稿、辦一場過水的座談會、上傳社群、發地方媒體，畫大餅、搶功勞、代言縣政府。傅崐萁與這些『傅崐萁們』，仍舊一樣在利用資訊落差欺騙鄉親，把災後重建當成政治表演的舞台，根本沒在做實質有意義的事情。災後重建不是政治秀，也不是少數人用來收割的工具。」

最後張峻表示，「花蓮的鄉親需要的，是誠意、效率與實質行動，而不是『我給你恩惠』的姿態與空洞口號。真正可悲的，不是災民不了解立法程序，而是那些口口聲聲說『我最懂』的人，其實從頭到尾，都只懂得表演、欺騙鄉親。」

