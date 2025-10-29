台中豬瘟疫調荒腔走板 何欣純:做市長就是要解決問題

台中豬瘟防疫荒腔走板 何欣純展行動力，跟市場豬肉業者座談。（記者許國楨攝）

台中爆非洲豬瘟，疫情爆發都已第8天，市府還在「更新」通報時間、通報人及獸醫數，民怨四起；立委何欣純今天接連拜訪中興大學，請益討論廚餘去化新技術，同時跟豬肉販賣業者座談，她強調，將向中央轉達相關建議，期與地方一起合作努力，度過艱困這一關，強調「做市長，就要解決問題」。

台中市爆非洲豬瘟後，台中市府疫調作為接連被爆漏洞百出，疑延遲採檢、檢體用宅急便寄送，市長盧秀燕領導的盧市府團隊更是說謊連環爆，不但當事豬場廚餘蒸煮多月未查，連病豬出現後下指示的「獸醫師」竟只是「獸醫佐」，甚至到昨天都還在「更新」通報時間、通報人及獸醫數，連豬隻死亡數都「校正回歸」，廚餘滿成「燕垃湖」，民怨四起。

請繼續往下閱讀...

何欣純今指出，台中市配合豬瘟防疫禁用廚餘餵豬政策，廚餘處理竟挖了11處土坑，沒有防護、直接曝曬、掩埋，讓大量未經處理過的廚餘「野地獻曝」，環境惡臭噁心，而且都是在原縣區，除讓市民怵目驚心，更憂很環境污染，甚至影響健康。

何欣純說，日前中興大學校長詹富智，透過學校中研院院士楊秋忠開發的「TTT酵素處理技術」，可短時間內把廚餘處理成有機肥料，基於各種解決廚餘去化的方式，她即約訪詹校長及楊院士等其他專家，請益討論廚餘去化新技術，及建置所需的條件、評估等；今日下午她另與台中市場豬肉販賣業者對談，希望了解第一線相關業者所受衝擊。

何欣純展現行動力強調，她處理事情的原則就是「遇問題、找專家、提解方」，「現在不做，一定後悔」，如果有好的政策、好的措施，一定要做，想盡各種辦法也要處理解決，她會持續跟中央溝通，向中央要求，「期與地方一起合作努力，度過艱困這一關」。

已確定代表民進黨參選明年台中市長選舉的何欣純，更意有所指說，「做市長，就要解決問題」。

台中豬瘟防疫荒腔走板 何欣純展行動力，跟市場豬肉業者座談。（記者許國楨攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法