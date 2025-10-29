黨工統一總辭被質疑刁難鄭麗文 朱立倫：是給最大的空間

國民黨主席朱立倫29日主持任內最後一場中常會。（記者張嘉明攝）

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，國民黨主席朱立倫日前宣布，為建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部及各縣市地方黨部主委，總計211位專職、非專職人員將統一在本月底提出總辭。對於外界質疑總辭是故意在刁難鄭麗文，朱立倫今日主持中常會時表示，總辭是方便給鄭麗文主席最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重主席，不要造成新主席任何一點困擾，「這些都是4年前沒有的」。

朱立倫子弟兵、國民黨智庫副執行長凌濤也表示，總辭沒有說不能回聘，這是要給新任黨主席最大的空間，也是建立一個最好的民主慣例。這沒有刁難的問題，新任主席鄭麗文如果想要去各自接觸回聘，那都是尊重跟祝福。

請繼續往下閱讀...

朱立倫日前對外宣布，為建立慣例，包括黨主席、副主席、秘書長、一級黨務主管等所有相關專職幹部及各縣市地方黨部主委，總計211位專職、非專職人員將統一在本月底提出總辭，以尊重新主席鄭麗文的任命權。「鄭中央」交接小組人員27日由即將出任副主席兼任秘書長的李乾龍率隊，前往中央黨部與現任「朱中央」黨務團隊進行黨務交接工作。

朱立倫今日表示，這次黨主席選舉競爭很激烈，但是選後第一時間，他就與新任主席鄭麗文通電話，強調國民黨一定要團結，他只期待國民黨更好、更強，在鄭麗文帶領下，大家能團結一致。他上禮拜也與鄭麗文見面，詳細談了很多包括人事、預算、黨務、選務，做了最好的溝通，也希望做最適切的安排。

朱立倫指出，週一新任的秘書長李乾龍、黃健庭等多位黨務幹部，也做了相關明確的交接，「這些都是4年前沒有的」，包括為什麼要總辭，就是方便給鄭麗文主席最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重主席，不要造成新主席任何一點困擾，選務、黨務及未來的工作，都是要靠黨內大家團結，不要再有任何對立。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法