批謝龍介質詢再爛都無法可治 吳思瑤：應檢討不分區立委制度

民進黨中常會，民進黨立委吳思瑤受訪。（記者王藝菘攝）

國民黨立委謝龍介今（29日）在立法院內政委員會質詢時，將海委會主委管碧玲錯認為內政部長劉世芳。對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤批評，立委「認不對人」前所未見，不分區立委不需要面對民意課責，再怎麼混、再怎麼爛，都無計可施無法可治。

吳思瑤今天出席民進黨中常會前受訪直言，謝龍介從政非常久，居然連劉世芳和管碧玲、內政部和海委會都分不清楚，立法院常見立委問政文不對題，但認不對人倒是前所未見。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤說，這笑話發生在謝龍介身上，大家都說這是ㄧ個好笑的事，但她笑不出來，因為這些不適任的不分區立委，不需要接受民意的檢驗，一再於國會議事殿堂荒腔走板；不分區立委的適任性與否，不受民意究責的部分，值得讓台灣社會好好思考，制度應當要調整。

「謝龍介到底是有多混？劉世芳、管碧玲傻傻分不清楚，這是國民黨不分區立委的素質水平嗎？」吳思瑤表示，謝龍介一再被評鑑為待觀察名單、執行率吊車尾，各黨對於提名的不分區立委都有政治責任。

吳思瑤強調，不分區立委沒有被罷免的風險，也不需要對民意負責，國民黨、民眾黨不是要修憲嗎？在憲政的制度上，呼籲大家可以好好深思。

