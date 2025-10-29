習近平賀電指明兩岸發展方向？ 鄭麗文：國民黨有兩大堅守底線

國民黨主席當選人鄭麗文表示，不管兩岸如何發展，國民黨將堅守尊重台灣2300萬人意願的底線。（記者張協昇攝）

針對中國國台辦主任宋濤，28日接見即將接任國民黨副主席的馬英九基金會執行長蕭旭岑時指出，習近平主席發賀電給國民黨主席當選人鄭麗文時指明了兩岸關係的發展方向，鄭麗文今（29日）在南投強調，不管兩岸如何發展，國民黨處理兩岸關係的原則，有兩大堅守的底線，第一是和平，第二就是必須尊重台灣2300萬人的意願。

鄭麗文指出，感謝習主席的賀電，由於現在大家都把台海當作是全世界最兵凶戰危的一個區域，我們希望能夠逐漸緩和穩定台海這種處境，希望能夠積極爭取開創和平的氛圍，因此她也一直不斷的勸告賴清德總統，一定要更加謹慎、更有智慧的處理兩岸關係，千萬不要讓台灣捲入不必要的戰火當中。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文強調，中國長期以來對於兩岸的期待，大家其實都非常清楚，但不管兩岸如何發展，對於國民黨來講必須堅守的底線，第一個就是和平，第二就是必須尊重台灣2300萬人的意願。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法