高院審「割國旗案」判3人拘役15天 台灣國：將提上訴

主張台獨的台灣國成員陳儀庭、陳妙庭及友人劉珮瑄（中，穿長裙女子）因割損國旗被訴，新北地院簡易庭一審判決3人各拘役20天，上訴後，新北地院二審改判均無罪，高院8年前暫停審理，聲請釋憲，由於憲法法庭遭實質癱瘓，高院重啟審理後，今改判3人各拘役15天，可上訴。（資料照，記者楊國文攝）

「台灣國」成員陳儀庭等人10年前雙十節割損中正橋上10多面國旗，新北地院二審認定3人屬政治性言論的「表意自由」，均改判無罪；檢方上訴，高等法院認定侮辱國旗罪有違憲之虞，並聲請釋憲，但因憲法法庭停擺，高院決定不等釋憲結果，今改判陳等3人各拘役15天，可上訴。對此，台灣國今日回應，將根據言論自由的基本精神提起上訴。

「台灣國」成員陳儀庭、陳妙婷及友人劉珮瑄主張台獨，10年前雙十節割損中正橋上10多面國旗，表達政治理念，新北地院簡易庭依侮辱國旗罪各判拘役20天，但新北地院二審認定3人屬政治性言論的「表意自由」，均改判無罪；檢方上訴，高等法院認定侮辱國旗罪有違憲之虞，2017年裁定「停止審理」並聲請釋憲，但此案因憲法法庭停擺，此案已躺8年之久，高院決定不等釋憲結果，8月底裁定「重新審理」，今改判陳3人各拘役15天，均可易科罰金1萬5000元，可上訴。

台灣國表示，如同新北地院在二審時所認定的，割國旗的行為係中華民國流亡政府憲法所保障的言論自由。台灣國成員以此方式表達意見，本來就應受高度保障，而刑法160條係1935年的戰時法律，對現今的民主社會早已不合時宜，因此2017年時，高院才會暫停審理，聲請釋憲。

台灣國理事長陳峻涵表示，最近AIT及國務院都清楚表示，二戰當時的三份歷史文件，包括開羅宣言，波茨坦宣言，以及舊金山和約都並未決定台灣的最終政治地位，而開羅宣言的當事人邱吉爾首相及羅斯福總統，都曾分別表示並沒有答應要將台灣歸還中華民國，連民進黨徐國勇秘書長都否定有「台灣光復節」。

陳峻涵強調，換句話說，也就是中華民國並沒有擁有台灣的主權，台灣人尚未自決建立屬於台灣人的國家，沒有國家那來國旗，當然更沒有審判台灣人民的權利，雖然，台灣人都被迫無可奈何的接受了。

陳峻涵說，「台灣國」對於高院庭重新審理所裁定的拘役15日表達強烈的不滿，當然也將根據言論自由的基本精神提起上訴。

