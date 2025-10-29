台中非洲豬瘟疫調藏疑點 賴清德：第一線單位不容僥倖

兼任民進黨主席的總統賴清德。（資料照）

台中市爆發非洲豬瘟疫情後，市府說法一再變動，引發外界抨擊。兼任民進黨主席的總統賴清德今（29日）呼籲中央與地方政府須緊密合作，全民支持防檢疫政策、相關業者務必提高警覺，並強調第一線執行單位不容掉以輕心、僥倖心理。

台中市府昨首度公開疫調報告，最早通報者與時間再度更動，參與疫調獸醫人數也由原本3人變為4人，首頭豬發病死亡日期也可能提早到9月初，疑點重重。行政院長卓榮泰表示，行政院必須追查溯源行政上的疏失，整個疫調要再次全面展開，任何可疑一定用最高標準處置。

民進黨今天下午召開中常會，由發言人韓瑩會後轉述。賴清德表示，台灣發現首例非洲豬瘟的個案，雖然非洲豬瘟不是人畜共通的傳染病，國人不需要恐慌，但是一旦失守，對國內養豬產業，會產生非常大的衝擊，損失將以數千億計。

賴清德說，卓榮泰已在第一時間召開應變會議，並在台中設立「非洲豬瘟前進應變所」，以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，全力防堵疫情擴散。過去幾天，「非洲豬瘟中央災害應變中心」也持續召開會議和記者會，向國人報告最新處置狀況。

面對疫情，賴清德指出，中央與地方政府必須緊密合作，積極執行各項防治工作，無論是「落實疫調、精準訪查」，還是「嚴守邊境、持續查緝」，為了國人健康安全，以及產業發展永續，第一線執行單位都不容掉以輕心，也不能有僥倖的心理。

賴並提醒，為了防範疫情擴散，希望所有養豬、屠宰與物流等相關業者，務必提高警覺，發現有異常狀況，應配合政府防疫措施，立刻通報。

賴清德也呼籲，全國民眾支持政府防檢疫政策，不要購買來路不明的肉品，更不要違規攜帶、寄送或跨境網購肉類製品到國內，大家一起守護台灣豬，守住農業與食安的第一道防線。

此外，賴清德談到，請所有民進黨中常委與黨公職，能夠協助宣傳政府相關防檢疫作為，只要全民共同支持防疫，一定能有效控制疫情、不再擴散，讓台灣養豬產業衝擊降到最低。

