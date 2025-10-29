本屆最後1次主持中常會 朱立倫：國民黨團結一致、台灣會更好

國民黨主席朱立倫29日主持任內最後1場中常會。（記者張嘉明攝）

國民黨新任主席鄭麗文將於11月1日上任，國民黨主席朱立倫今日主持中常會表示，這是本屆中常會最後1次由他主持，期待大家在週六全代會團結一致，共同迎戰未來，也感謝立院黨團第一時間匯集大家團結的力量，將來還有各地大家能團結一致。朱立倫強調，一個國民黨團結一致，台灣會更好；一個政府不分彼此，才能幫民眾解決問題；一個台灣大家團結一致，才能讓台灣更好。

朱立倫表示，非常感謝國民黨全黨所有同志、好友，過去4年多來團結一致，面對所有挑戰，政治任務上3場大仗，不管2022地方選舉、2024國會及總統大選，今年又碰到台灣有史以來空前的大罷免，一切都在全體黨工同志、志工大家團結一致下，一關一關過，一步一步來克服，非常謝謝大家的辛勞跟努力。

朱立倫說，國民黨是創建中華民國的政黨，我們永遠都以中華民國為本，這是我們時時刻刻銘記在心的，今天在台灣我們只有一個台灣，無論國家安全、國防外交等所有重要的政策，我們都是以台灣最大的利益做出發，對中華民國最有利的角度來捍衛。

朱立倫指出，這幾天美國及日本、韓國正在談判、協調最後的貿易協定，明日更是全世界關心的「川習會」，美中之間如何面對當前的重大議題，從台灣的角度，國民黨認為只要對中華民國有利，對台灣安全有利，對台灣的經貿關係有利，我們都是支持，我們當然深刻希望，美中第5回合的貿易談判能夠有結果，能降低雙邊的貿易衝突，減緩國際經貿上的困境，當然就對台灣有利。

朱立倫表示，同樣在兩岸議題上，國民黨更堅定的以維護台海和平為目標，他一再說「親美、友日、和陸」缺一不可，親美但絕不能依靠美國，必須透過華府、北京、台北，一起努力創造更好的和平環境，國民黨的政策是為台灣、為全民的，而不是一個政黨的立場，儘管與執政黨有不同的意見及立場，但從一個台灣的角度出發，我們都應該要為台灣好。

朱立倫進一步表示，這4年來他一再強調，我們只有一個政府，當天災來的時候，不管在花蓮、屏東、高雄或台灣任何地方，疫情來臨時，非洲豬瘟發生在台中、嘉義，都是一個台灣，民眾不會分在哪一個地方，更認為政府是一個政府，沒有分中央、地方。

朱立倫認為，民進黨執政以來最大的問題，常常先看事件發生在哪一個地點，先推給地方政府，只要是國民黨執政，這樣對嗎？民眾認為非洲豬瘟很有可能從越南進來，嚴格的境管是最重要的，對廚餘的管制，也應該是全台灣共同來做的，今天因為發生地在梧棲，就修理台中市長盧秀燕，這樣對嗎？台灣是一個台灣、一個政府，沒有分中央、地方，這是4年來他每次提到重大政策，都有這樣的感觸。

朱立倫最後強調，我們是一個國民黨，國民黨好、我們就好，國民黨強、我們就強，一定是從整體黨的角度來出發，這次黨主席選舉競爭很激烈，但是選後第一時間，他就與新任主席鄭麗文通電話，強調國民黨一定要團結，他只期待國民黨更好、更強，在鄭麗文帶領下，大家能團結一致。

朱立倫說，他上禮拜與鄭麗文見面，詳細談了很多包括人事、預算、黨務、選務，做了最好的溝通，也希望做最適切的安排，週一新任的秘書長李乾龍、黃健庭等多位黨務幹部，也做了相關明確的交接，「這些都是4年前沒有的」，包括為什麼要總辭，就是方便給鄭麗文主席最大的空間，哪些人可以留任、可以新聘，都尊重主席，不要造成新主席任何一點困擾，選務、黨務及未來的工作，都是要靠黨內大家團結，不要再有任何對立或選舉期間的心情。

