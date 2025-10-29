謝龍介空洞質詢不只一樁！ 7分鐘狂噴中國農場謠言 王定宇怒轟荒謬

立法院外交及國防委員會29日邀請國家安全局長蔡明彥報告「近期東亞情勢變化對我國影響之研析」並備質詢。（記者廖振輝攝）

質詢出包不只一樁！國民黨立委謝龍介今（29）日在內政委員會質詢鬧出笑話，將海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳；不過，此前謝龍介在外交國防委員會質詢國安局長蔡明彥，短短7分鐘之內不斷逼問總統賴清德為何要聯合美日「威脅」中國、軍購武器都沒來等錯誤訊息，也令召委王定宇看不下去，在質詢台上怒轟謝所言皆是中國謠言農場的謬論，居然連在國會也聽得到，非常荒謬。

謝龍介今天在外委會質詢蔡明彥，批評國安局書面報告評估日本立場「親美友台」，完全是站在賴總統立場在寫，他也稱讚以前總統蔡英文「穩定中求突破」，不斷逼問蔡明彥蔡、賴總統之間的差異，以及為何賴總統要聯合美國、日本來「威脅」中國。

謝龍介也聲稱，我國花了5、6千億軍購，「武器都沒來」，說一套做一套，現在又要聯合美日找中國吵架，造成兩岸情勢緊張，「草蜢弄雞公」，最後雞會被激怒，說不定最後就被統了。

對此，蔡明彥回應，國安局的報告是根據公開及私下接觸的情資分析，且強化國防是全民共識，我國兩岸政策是希望能夠穩定台海的情勢，但不能夠寄望在中共善意，因此加強與友盟維護現況也非常重要，力求穩定的政策立場有其延續性。

謝龍介的質詢內容，也令外交及國防委員會召委王定宇詫異，王定宇緊接著上台質詢時表示，聽到2個其實是來自中國謠言農場的謬論，第一是台灣跟美日的同盟什麼時候去威脅中國過？那是標準北京的說法，台灣是被中國用軍事力量、外交力量、灰色力量威脅的國家；美國、日本就是好鄰居或好朋友，幫助我們嚇阻這樣的威脅。

其次，王定宇指出，最近中國謠言農場在散播一個「台灣付了200億美金，什麼6000億軍事武器都沒有來」，這也是假的。我國軍事武器採購不是錢付在那裡等它來，是依比例付款，所以根本沒有200億美金放在那裡，而且很多項目都已經依序開始交貨。

王定宇強調，這當然不是國安局的業管範圍，但這類謠言很有系統性地透過中國謠言農場、透過特定媒體、透過特定協作者在散播，居然連國會都聽到「我覺得荒謬」，國防部及國安單位須有所應對。

國民黨立委謝龍介29日在立法院外交及國防委員會質詢國安局長蔡明彥，短短7分鐘連續狂噴「中國謠言農場謬論」，民進黨籍召委立委王定宇怒轟「荒謬」。（圖取自國會頻道）

