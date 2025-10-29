為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    小粉紅捧中稱「台男不願回台」 八炯貼通緝照打臉：涉傷害、妨害風化

    2025/10/29 15:14 即時新聞／綜合報導
    小粉紅貼出影片指出這位台灣人因為中國發展好不願回台灣。（圖擷取自 Threads ）

    小粉紅貼出影片指出這位台灣人因為中國發展好不願回台灣。（圖擷取自 Threads ）

    中共對台的統戰無所不在。有小粉紅在社群平台Threads貼出一段影片，指出有1位來自台灣的老人在中國7年不想再回台灣，因為中國的發展太好了，卻被網紅八炯戳破，指出影片中的男子其實是台灣通緝犯，涉嫌傷害、營利姦淫猥褻罪。

    有小粉紅在社群平台Threads貼出一段影片，影片中男子住在簡陋的房間內，他拿著證件證明自己來自台灣，相關的個人資訊都在影片中揭露，小粉紅在貼文中表示「台灣同胞老大哥在大陸（中國）7年不願再回台灣。只因大陸（中國）發展太好了！」

    八炯在這則貼文下留言貼出截圖打臉，可以看到影片中的男子姓劉，他在民國106（2017）年8月29日因傷害、營利姦淫猥褻罪被通緝，目前已經逃亡8年，八炯在貼文中酸「就通緝犯去拿身分證貸款阿！中共多接納強姦犯也好，八孩鐵鍊女越來越多。」而小粉紅之後刪除貼文。

    ☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    八炯貼出通緝照，打臉小粉紅貼文。（圖擷取自 Threads ）

    八炯貼出通緝照，打臉小粉紅貼文。（圖擷取自 Threads ）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播