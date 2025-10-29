小粉紅捧中稱「台男不願回台」 八炯貼通緝照打臉：涉傷害、妨害風化

小粉紅貼出影片指出這位台灣人因為中國發展好不願回台灣。（圖擷取自 Threads ）

中共對台的統戰無所不在。有小粉紅在社群平台Threads貼出一段影片，指出有1位來自台灣的老人在中國7年不想再回台灣，因為中國的發展太好了，卻被網紅八炯戳破，指出影片中的男子其實是台灣通緝犯，涉嫌傷害、營利姦淫猥褻罪。

有小粉紅在社群平台Threads貼出一段影片，影片中男子住在簡陋的房間內，他拿著證件證明自己來自台灣，相關的個人資訊都在影片中揭露，小粉紅在貼文中表示「台灣同胞老大哥在大陸（中國）7年不願再回台灣。只因大陸（中國）發展太好了！」

八炯在這則貼文下留言貼出截圖打臉，可以看到影片中的男子姓劉，他在民國106（2017）年8月29日因傷害、營利姦淫猥褻罪被通緝，目前已經逃亡8年，八炯在貼文中酸「就通緝犯去拿身分證貸款阿！中共多接納強姦犯也好，八孩鐵鍊女越來越多。」而小粉紅之後刪除貼文。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

八炯貼出通緝照，打臉小粉紅貼文。（圖擷取自 Threads ）

