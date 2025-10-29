為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    反對提高國防預算挨轟 鄭麗文：惡性軍備競賽對台灣安全沒幫助

    2025/10/29 14:43 記者張協昇／南投報導
    國民黨主席當選人鄭麗文29日表示，惡性軍備競賽對台灣安全沒有幫助。（記者張協昇攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文29日表示，惡性軍備競賽對台灣安全沒有幫助。（記者張協昇攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文反對提高國防預算，引發英國金融時報點名恐激怒美國。鄭麗文今（29日）在南投表示，她是認為台灣應該要有一個合理的國防預算，而不是讓惡性軍備競賽，一直不斷地升高兩岸緊張局勢，這對區域和平沒有幫助，對台灣的安全也沒有幫助。

    鄭麗文：台灣不是提款機 國防預算要合理

    鄭麗文指出，她對於區域與兩岸和平的理念非常清晰，而且非常堅持，台灣當然需要有合理的國防，但是對於沒有上限，或者是過高的不合理國防預算，將超乎台灣的財政負擔，對預算產生嚴重的排擠作用。因為台灣並不是印鈔機、也不是提款機，不應讓惡性軍備競賽，一直不斷的升高兩岸局勢，世界的民主國家應該都是愛好和平，也深知不斷向上攀升的軍備預算，對於全世界及各個區域的和平是沒有幫助。

    鄭麗文強調，總統府不要對她的理念有錯誤解讀，應該要不斷的向人民也向全世界表達我們愛好和平的清晰訊息，2300萬人不希望製造或挑起區域爭端跟衝突，這樣的一個訊息不能夠有模糊空間，以免外界錯誤解讀。而台灣跟美國應該要維持一個健康、對等、尊重跟互惠的關係，而不是一方怕另外一方的心情好不好、高不高興，會不會被激怒，這不像是一個對等跟健康關係，金融時報過濾了。

    鄭麗文今中午到南投縣議會感謝副議長潘一全與黨籍議員選前對她的支持，並與黨籍議員、黨代表餐敘，縣長許淑華與議長何勝豐、立委游顥等人均出席。

    國民黨主席當選人鄭麗文（左3），29日到南投縣議會參加感恩餐會，縣長許淑華（左5）、議長何勝豐（左4）、副議長潘一全（左2）、立委游顥（左6）及縣黨部主委楊麗川（左1）等人均出席。（記者張協昇攝）

    國民黨主席當選人鄭麗文（左3），29日到南投縣議會參加感恩餐會，縣長許淑華（左5）、議長何勝豐（左4）、副議長潘一全（左2）、立委游顥（左6）及縣黨部主委楊麗川（左1）等人均出席。（記者張協昇攝）

    熱門推播