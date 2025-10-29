為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    民眾黨通過2026首波提名名單 北市、竹市6區7人出線

    2025/10/29 14:59 記者林哲遠／台北報導
    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨主席黃國昌。（資料照）

    民眾黨今召開中央委員會核定選決會通過的2026年直轄市、縣市第一波議員提名名單，被提名人包括台北市士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，新竹市東區李國璋、宋品瑩、新竹市香山區葉國文。

    民眾黨主席黃國昌在會中強調，每一位被提名夥伴都是強棒，不僅深耕地方、更具備紮實專業、實務歷練與服務熱忱，期盼爭取鄉親朋友支持，繼續用行動為民服務，讓家鄉一步一步變得更好。

    黃國昌表示，2026地方選戰，不僅被提名人要全力以赴讓自己成為最好的選擇，民眾黨積極推動地方層級聯合治理的腳步也不會停下；民眾黨政策會舉辦首場聯合政府論壇，社會各界給予熱烈迴響後，第二場論壇「聯合政府的理論與實踐，日本經驗、台灣新選擇？」將於本週日登場。

    此外，黃國昌也表示，民眾黨立法院黨團接獲行政院來函，請各黨團薦送中央選舉委員會委員後，已裁示黨部立刻作業，啟動公開徵詢機制，凡符合中選會委員法定資格之專業人士、且有意獲本黨推薦者，請檢附個人履歷，於11月3日、18點00分前，以電子郵件寄送履歷至指定信箱，本黨完成審查後將如期送件，以確保國家憲政制度運作無虞。

    黃國昌說，中選會委員應超然獨立行使職權，不得恣意擴權、駁回或消極抵抗人民發起的公投案、或使台灣選務落後於世界潮流，處處掣肘不在籍投票；盼透過向社會廣邀人才，共同推動台灣選制的現代化改革，凡具備法政專業人士或對選舉有實務經驗的社會賢達，皆歡迎踴躍自薦。

    另，針對30號將在韓國進行的「川習會」，引發民眾憂慮美中是否將台海議題成為談判籌碼、損及台灣利益，黃國昌也責成國際部同仁密切觀察並進行相關評估、即時掌握相關變化，堅守本黨核心立場「台灣自主、兩岸和平」，致力維護台海穩定與區域安全。

