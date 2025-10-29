羅智強稱停砍年金才是真改革 吳思瑤批不要提錯解方給錯藥

民進黨立委吳思瑤質詢行政院人事行政總處人事長蘇俊榮。（記者謝君臨翻攝）

立法院國民黨團本會期優先推動「停砍公教年金」修法，國民黨立委羅智強今質詢時提及公務員報考人數逐年下降，停砍年金才是真改革，砍過頭是傷害國家。對此，民進黨立委吳思瑤呼籲「不要提錯解方給錯藥」。她強調，如果讓年金走回頭路、改革中斷，造成破產，這才是對現役公務人員最不公平的地方。

立法院司法及法制委員會今邀請行政院人事行政總處人事長蘇俊榮列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢。

羅智強質詢指出，客觀數據顯示，前總統馬英九時代的公務員報考人數，2009年創下50萬人最高紀錄，平均保持近40萬人，但去年公務員報考人數僅剩16萬人，大降7成，公務員報考人數為何大減？蘇俊榮說，今年大概會到11萬人左右，降得幅度滿大的，客觀來講，整個經濟環境應該和以前真的很不一樣。

羅智強續追問：「你贊成國民黨主張的停砍公務員年金嗎？」蘇俊榮說，他認為這個議題是要從國家整體潛藏負債的角度來看。

羅智強說，公務員不反對退休金和年金適度調整，但今天已砍到傷筋動骨，退休保障大幅刪減當然降低他對職業選擇的吸引力，「停砍才是真改革，砍過頭傷害的是國家。」很多地方找不到人，已經妨害國家運作。

吳思瑤質詢時則表示，很多委員說鐵飯碗不再熱門，確實報考人數腰斬，但希望在野黨委員不要提錯解方，若要讓它真的是鐵飯碗，就要確保現職公務員的福利福祉不能受任何剝奪，民進黨政府想方設法，近年來為軍公教調薪4次、14%，但還是有減壓和友善職場進步的空間，「我們一定要優先照顧現役工作同仁。」

吳思瑤說，若在野黨委員提錯處方，要把年金停砍、年金走回頭路，讓公務員的退撫基金可能16年後破產，教育人員13年後領不到退休金，影響現役工作人員權益，鐵飯碗就更不是鐵飯碗，因為退休金被在野黨亂搞惡搞，現役領不到退休金，就會成為負面惡性循環，公務同仁的工作不再具有吸引力。

「不要下錯解方給錯藥」，吳思瑤強調，如果讓年金走回頭路、改革中斷，造成破產，這才是對現役公務人員最不公平的地方，呼籲在野黨委員三思再三思。

