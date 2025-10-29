友傅議員稱傅崐萁到災區開會「走形式」 張峻火大：變相承認用什麼心態面對災民

鍾素政。（記者花孟璟攝）

立委傅崐萁27日在光復鄉舉辦馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例座談會，由於許多災民沒被通知，議長張峻氣得入場踹傅崐萁前的桌子，被網友封「花蓮梅西」，遭傅崐萁提告6罪名，但縣議員鍾素政今天卻在臉書貼文稱「這只是形式會議」、還罵災民是「什麼都不懂得傻鳥」，讓張峻超火大！張峻說，泡在泥巴中的災民只希望政府出來說明，竟有議員說這叫「走形式」，已經變相承認、暴露傅總召面對災民的真實心態！

立委傅崐萁在光復鄉舉辦的馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例座談，卻因會議只通知「友傅」的縣議員及鄉長、村鄰長及災民代表，數百災民被擋在門外，議長張峻氣不過，率災民進場還踹了傅崐萁的桌子一腳，讓大批網友高呼「超解氣」，封張峻是「花蓮梅西」、「2025金靴獎得主」！

請繼續往下閱讀...

結果當天參加的其中一「友傅議員」鍾素政，今天竟發文說，所謂的「正確認知」，當天應是傅崐萁、鄭天財兩位立委共同領銜召開的「特別預算條例」會議，開會不涉重建細節，強調這只是「通過立法前的形式會議」、「這個形式會議（說明會）參與的人數不用很多」，重點是接下來進二、三讀會完成立法，有預算才能進入實質討論重建細節。

鍾素政認為，身為議長理應懂得，這是立法要走的程序，批評「議長大張旗鼓的鬧場，只能說他根本不懂立法程序、再來就是愚民，號召一群什麼都不懂的傻鳥跟著瞎起哄」、罵議長「真是可憐、可悲」！

鍾素政的發文更在張峻的頭上添柴火，張峻在鍾素政貼文不到1小時馬上發文回批「議員，妳不是災民當然可以不激動」！張峻說，大家都是真心看待每一場會議，妳卻說那只是「走個形式」？災民每天在泥水中清理家園，抱著希望等待政府說明，「走形式」3個字果然是災民「真心換絕情」，對得起災民嗎？

張峻指出，民眾接到通知，只知道是「災後座談會」，以為可以發聲、反映問題、爭取幫助，卻被警察擋在門外，他和蔡依靜都是光復鄉災區選出的議員，卻都沒被通知，這已經不是依法行政，而是藉法卸責！張峻認為，重建座談會理應公開透明、讓民眾參與，現在卻成了關門會、政治秀，只有通知友傅議員參加，批鍾素政「走個形式」說詞等於變相承認傅總召面對災民的心態，傅到光復鄉開會「只是過水、作秀、演個形式」，刻意誤導災民。

張峻說，傅崐萁稱「這是國會在開會」，但是當天會議沒有一位立法院工作人員，只有縣府局處首長「妳當議員的人不會覺得奇怪嗎」？這樣的組成，到底是立法院開會，還是縣政府的「秘密會議」？

他說，災民需要的是誠意，不是敷衍；需要的是重建進度，不是官話推託。這些話術、這些口水，讓真正受災的人，哀莫大於心死，形容災民竟拿「傻鳥、愚民、可悲」來形容，根本是侮辱災民、嘲笑災民的苦痛、是良知的崩毀。

議長張峻災後忙著將各界善款、物資親送受災戶，紅包上面也完全沒寫張峻的名字。（記者花孟璟攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法