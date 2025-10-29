為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    新北封存80公斤疑非洲豬瘟肉品 卓冠廷：侯友宜趕快銷毀不要鬧了！

    2025/10/29 14:01 即時新聞／綜合報導
    民進黨新北市議員卓冠廷。（資料照）

    台中發生非洲豬瘟案，新北市有688公斤疑似相關豬肉產品流入市區，其中140公斤已全數退回，另有80公斤產品經加工後已封存倉儲。對此民進黨新北市議員卓冠廷表示，侯友宜不要再鬧脾氣了！新北堅持不銷毀查獲的80公斤案場豬肉，要繼續存放倉庫？

    卓冠廷在臉書PO文表示，今天總質詢，我們已確認，前一批新北迅速攔查下來的豬肉，還有80公斤的豬排至今仍存放倉庫，而新北市堅持要「中央幫忙查驗」，卓榮泰院長在10月26日當天就正式裁示：可疑產物，一律最高標準「直接銷毀」，同一天侯友宜市長卻還在「80公斤封存待驗」到現在？

    卓冠廷指出，現在的檢驗量能，要全數往源頭豬場去稽查，這就是過去幾天在做的事情。肉品已經確定來自案場，就快銷毀！就像現在嚴格執行廚餘直接去化，難不成也要保留廚餘待驗嗎？當然不是！有疑慮就銷毀！

    卓冠廷直言，今天總質詢，侯市長一直執著在此意氣之爭，這是繼盧秀燕亂搞之後，再一次滿頭問號，新北其實這次表現算不錯的，反應並不慢！也迅速攔查，何苦巴著這80公斤豬肉不銷毀？不要鬧脾氣！表現好要繼續！趕快銷毀不要鬧了！

