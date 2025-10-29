綠提財劃法草案挨批雙標 鍾佳濱：有指明財源就是合標

立法院民進黨團今舉行記者會。（記者廖振輝攝）

藍白主導「財政收支劃分法」修法後，因公式問題造成345億元統籌分配款無法發放。立法院民進黨團提出修法草案，盼將這些錢用於國民年金保險、勞退自提獎勵、女性產後照護，卻被國民黨立委李彥秀批評雙標。民進黨團幹事長鍾佳濱今強調，以現有財源規劃就合標，歡迎在野黨團提出版本好好運用這筆經費。

民進黨團昨舉行記者會提出「財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例草案」，要將無法發放的345億元用在長輩國保補足8千元、勞退自提政府加送1%、婦女產後照護津貼10萬元。對此，李彥秀批評，行政院過去主張「立法院不得支配預算用途」，民進黨團訂定暫行條例，根本是直接甩行政院一個大耳光。

對此，鍾佳濱今強調，目前民進黨團提出來345億元暫行條例，是以現有財源進行規劃分配，不是由民進黨團來壟斷的；345億元擺在那裡，任何政黨都可以用這個財源提出其福國利民政策，歡迎在野黨團也提出版本。

鍾佳濱也詢問在野黨團：「你們認為345億元用在哪裡比較妥切？民進黨團已經提出來了，我們要用來照顧婦女、老人家、上班族，如果國民黨認為有更好的運用方式，歡迎提出法案競爭，同樣也請就這345億元如何運用提出政黨主張。」

「冤有頭債有主，國民黨不要忘了這個荒謬、可笑的財劃法是你們3分鐘通過的版本。」民進黨團書記長陳培瑜批評，國民黨人失憶症真的很嚴重，與其問民進黨團為什麼有這樣的版本，甚至今天有報導說行政院雙標，那不如問這一切錯誤的起點是誰造成的，「就是你國民黨跟民眾黨！」

陳培瑜說，「請你們回去好好想一想，為什麼你們造成的錯誤，到目前為止沒有道歉，沒有提出更好的版本，甚至沒有更好的說法，只想繼續甩鍋」。

最後，鍾佳濱再強調，民進黨團沒有雙標，只要有提出財源，就是合標。

