    分析黃國昌不敢說明養狗仔等3大事實 黃帝穎：最重10年徒刑

    2025/10/29 14:40 即時新聞／綜合報導
    民眾黨主席黃國昌近期深陷養狗仔、駭客風暴，對此律師黃帝穎表示，黃國昌狗仔帳房潛逃不敢說的事就是關鍵，黃國昌除了反嗆百萬元外，對週刊爆黃國昌指揮狗仔及狗仔帳房潛逃不敢否認，更不敢提告。

    黃帝穎在臉書PO文表示，針對鏡週刊爆黃國昌狗仔帳房李光昕案發後出境，如橘子翻版，黃國昌回應表示，鏡週刊之前報導指涉他辦公室同仁收新台幣100萬元，但證據在哪？然後針對相關問題均跳針「鏡週刊、鏡電視何時要公開道歉」，以問答問，明顯迴避問題。

    黃帝穎指出，黃國昌除了反嗆百萬元外，對週刊爆黃國昌指揮狗仔及狗仔帳房潛逃等三大事實，並未否認，更不敢說明事實提告，黃國昌不敢說明的三大事實及其法律風險，週刊提出狗仔對話截圖，直指黃國昌長期指揮狗仔跟監政敵，涉犯刑法非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法，最重五年徒刑。

    黃帝穎續指，週刊報導黃國昌狗仔帳房李光昕案發後出境前往香港，若養狗仔跟監政要的資金，涉及中資、港資等境外敵對勢力資助，涉犯國安法、反滲透法，最重十年徒刑。

    黃帝穎直言，週刊報陳建平及黃安捷，在退出鏡電視董事會後，2023年轉而投資凱思各約千萬元，黃國昌長期批評鏡電視，根本是「拿錢辦事」，「拿錢辦事」若與立委職權具對價關係，不論是立委就個案為質詢、索資，只要與注資凱思千萬元具對價性，涉犯貪污治罪條例「不違背職務受賄罪」，處七年以上徒刑。

