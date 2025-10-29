謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦

國民黨立委謝龍介今天質詢時，將海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，管碧玲發現後在質詢台上掩面大笑，甚至一度要離備詢台。（記者李文馨攝）

國民黨立委謝龍介今天質詢在立法院質詢海委會主委管碧玲時，頻提馬太鞍溪堰塞湖權責議題，管碧玲過程中曾數度皺眉，直到發現謝認錯人時，笑著回「我不是部長，我是主委」，此話一出，兩人在質詢台持續大笑數十秒，謝龍介趕緊硬凹說，「我在跟你說這是態度問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」。

立院內政委員會今天邀請內政部、海洋委員會主委、內政部警政署、海洋委員會海巡署等部會，就「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制之檢討與精進作為」進行專題報告，並備質詢。

謝龍介質詢管碧玲時表示，各界把非洲豬瘟焦點轉到廚餘，但現在廚餘禁煮、禁運，她應該要把精神放在廚餘問題上，管碧玲則表示自己被誤會了，謝龍介則回應「該你負責的就負責，不該你負責，是農業部的就點出來，但農業部一樣縮起來」，管碧玲此時皺眉不解，並詢問是在指哪件事。

謝龍介表示，他在說馬太鞍溪堰塞湖，「你跟我說是農業部權責，農業部卻縮起來，那就沒意思，政務官不負責，底下事務官就會覺得都不用做，出事曝光後就會有側翼幫忙講」。管碧玲趕緊說：「我沒講過這些，是不是記錯人」，謝龍介續指，你說堰塞湖就是農業部權責，你的部分就是救災指揮中心指揮官，質詢當天有提過，你是否忘記了？

管碧玲一臉困惑地表示「我是海委會主委」，眼見謝龍介未意識到認錯人，管碧玲再說：「那是劉部長，我不是部長，我是主委」，兩人大笑數秒後，謝龍介才硬凹說，「我在跟你說這是態度問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」，管笑回：「她很優秀，我會跟她學習，謝謝委員」，管回到座位後還一度笑到拭淚。

