非洲豬瘟死豬從117變78 賴品妤諷：接下來獸醫要比死豬多了？

台中市府先前通報死豬117隻，昨宣布實際撲殺78隻，台中市議會民進黨團批評，台中市府連連豬隻死亡數都「校正回歸」。前立委賴品妤也發文諷刺：「照這個進度接下來獸醫要比死豬多了？」（圖由防檢署提供）

台中爆非洲豬瘟出現破口，台中市政府疫調說法也一變再變，台中市府先前通報死豬117隻，昨（28日）宣布實際撲殺78隻，台中市議會民進黨團批評，台中市府連豬隻死亡數都「校正回歸」。前立委賴品妤也發文諷刺：「照這個進度接下來獸醫要比死豬多了？」

民進黨台中市議員周永鴻今在臉書發文並貼出示意圖表示，台中市府昨公布最新疫調，表示養豬場因非洲豬瘟死亡的豬隻數量為78隻，比之前公布的數字117隻，少了39隻。周永鴻批評，市府到現在還搞不清楚死了多少豬，還說117隻是養豬場老農口述，有記不清楚的狀態，痛批台中市府誇張至極。

針對台中病死豬隻數量校正回歸，賴品妤發文提到：「救命，台中的豬居然還會穢土轉生，照這個進度接下來獸醫要比死豬多了？」諷刺獸醫持續增加、死豬卻突然減少的狀況。名嘴鍾年晃也在Threads發文提及：「所以，台中的病死豬復活了，哈雷露亞。有這種超能力的市長，台中市民真幸福 。」

許多網友也紛紛留言嘲諷：「所以這是物理上真正的死亡交叉！」、「獸醫都能無限增生了，死豬穢土轉生也是可以啦～」、「若獸醫每日+1位，死亡豬隻每日-39頭，請問第幾天後，死亡豬隻數量會大於等於獸醫數量？」、「還魂之台中篇。」、「信秀燕，得永生」

