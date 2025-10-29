管碧玲、劉世芳傻傻分不清楚？ 林楚茵酸謝龍介：多不常來立院質詢？

國民黨立委謝龍介將海委會主委管碧玲錯認成內政部長劉世芳。（擷取自國會頻道）

台中爆發非洲豬瘟疫情，引發社會各界關注，也成為立法院今日（29日）內政委員會的焦點議題。不過，在針對邊境檢疫與查緝機制的質詢過程中，國民黨立委謝龍介卻誤把海洋委員會主委管碧玲當成內政部長劉世芳，讓現場一度笑成一團。

立院內政委員會今日要求內政部、海委會、農業部等單位進行專案報告，主題聚焦「防堵非洲豬瘟邊境檢疫與查緝機制」。謝龍介在質詢時提到，外界焦點過度放在廚餘問題，並直言「主委要把精神放在廚餘上」。管碧玲當場回應自己被誤會了，謝龍介則反嗆「該你負責的就負責，不該你負責，是農業部的就點出來，但農業部一樣縮起來」。

請繼續往下閱讀...

兩人一來一往時，謝龍介又提起「馬太鞍溪堰塞湖」事件，強調當時管碧玲曾說「你就敢跟我說這是農業部，我說東南你回西北」。不過管碧玲聽得滿臉疑惑，連忙回應「我沒講過這件事」，謝龍介應是記錯了，謝則堅稱沒記錯，「你說堰塞湖就是農業部的權責」，管碧玲則否認自己說過這件事。

直到謝龍介接著說：「你的部分就是救災指揮官，我那天還稱讚你！」管碧玲忍不住笑出聲，提醒他「那是劉部長（劉世芳）啦！」兩人大笑數秒後，謝龍介才硬凹說，「我在跟你說這是態度問題，內政部劉部長態度出來，要學習劉部長作風」，管則笑回：「她很優秀，我會跟她學習，謝謝委員」，管碧玲回到座位後還一度笑到拭淚。

對此，民進黨立委林楚茵也在社群平台發文曬出管碧玲及劉世芳的照片，直言「國民黨立委傻傻分不清管碧玲與劉世芳，到底多不常來立法院質詢，才會發生這種搞笑的事情？」

相關新聞請見︰

謝龍介認錯人質詢狂問堰塞湖 管碧玲笑到哭：我不是劉部長啦

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法