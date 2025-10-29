防檢署長答詢非洲豬瘟避重就輕 蘇巧慧嘆：我問不下去了

民進黨立委蘇巧慧。（資料照）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，民進黨立委蘇巧慧質詢直指，獸醫師到場未檢驗病死豬是案件首個漏洞，並關切現行病死豬的檢驗依據。不過，農業部動植物防疫檢疫署長杜麗華答詢時，未直接回應檢疫加嚴，引發蘇不滿，她直言「我已經給妳樓梯還說不加嚴，我不能理解」、「我覺得這樣我問不下去了」。

對於非洲豬瘟個案時序，蘇巧慧指出，10月10日出現豬隻死亡個案，一次通報20頭豬在300多隻的豬場，死亡率約7、8%，獸醫師到場未採檢，10月20日其他獸醫師到場才採檢，並詢問採檢要件為何，直言這是整起案件首個漏洞。

蘇指出，現在癥結點是沒有典型症狀，無法強制採檢。根據「動物傳染病防治條例」第17條，獸醫師或獸醫佐於執行業務時，發現動物「罹患、疑患或可能感染」甲類動物傳染病或重大人畜共通之乙類、丙類動物傳染病時，應於24小時內向當地動物防疫機關報告。

杜麗華表示，甲類一定要這樣通報，但一般級並不是。蘇巧慧詢問，所以一般即只能取決於現場獸醫師判斷？杜回應「對」，假設牧場有特約獸醫師，認為有疑似情形，就要通報台中動保處。

蘇巧慧列舉其他縣市案例，質疑海漂豬漂來、眼睛看不一定知道是甲類，新北市也發生養豬場排泄物異樣當場採檢，重點是一個地方到底有無警覺性。杜回應，海漂豬每件一定會採驗，前述案件都是防檢署與海巡署共同處理，在河口、海邊一律同個標準一定採驗。

蘇巧慧強調，現在標準應該從嚴、警覺性要提高，一個300頭豬的養豬場，一次有20頭豬死亡，如果這不叫異常，什麼叫異常，連她不是專家都知道這是異常，所以不用採檢嗎？」她不滿表示，杜麗華作為署長，「我已經給妳樓梯還說不加嚴，我不能理解欸」。

杜麗華連忙說，她沒有說清楚，其實都已經加嚴。蘇巧慧嘆：「這樣我問不下去了，我們非洲豬瘟守了7年」。杜再說，從蘇貞昌任行政院長時期就嚴格執行到現在沒有變，異常狀況絕對要有後續處理，因此台中市動保處要回報給防檢署。

蘇巧慧也質疑，非洲豬瘟潛伏期15天，第一頭豬死亡時間在10月10日，10月9日以前的豬出去了嗎？本件到底死了多少豬？杜說明，根據化製場系統警示，9月1日起到10月21日共有106頭，但現在台中市政府僅回報78頭，因此要求中市府把疫調釐清，到底死亡頭數多少。

蘇巧慧直言，她對杜麗華的回答非常不滿意，已經發生了這麼多天，全國人民驚慌，產業界、消費者殷殷期盼，政府應該告訴大家洞在哪裡，接下來要怎麼補，結果杜麗華卻沒有辦法在備詢台上面一次告訴她，如果連她都聽不懂，難怪大家聽不懂報告。

