為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    瞎扯公平性！ 中市府向民進黨議會黨團報告疫調 竟要求媒體清場

    2025/10/29 12:51 記者蘇孟娟／台中報導
    中市府向民進黨團報告豬瘟疫調，鄭照新竟要求媒體清場。（記者蘇孟娟攝）

    中市府向民進黨團報告豬瘟疫調，鄭照新竟要求媒體清場。（記者蘇孟娟攝）

    台中爆非洲豬瘟破口，台中市政府疫調說法一變再變，連遭中央災變中心狂打臉，各界撻伐錯失防疫時間，民進黨台中市議會黨團今要求台中市府報告；中午台中市副市長鄭照新率相關局處向民進黨團報告疫調情況，但開會前鄭照新稱昨（28日）向國民黨團報告時採閉門會議，今天已開放媒體前面可以聽說明，要求跟議員提問時須「清場」，以維「公平性」，遭黨團多名議員怒斥「議會歸你管嗎」、「市府每天開記者會有什麼不能讓媒體知道」，堅持讓媒體「聽到飽」，讓全民知道相關進度。

    台中爆非洲豬瘟迄今已第8天，台中市府到昨天都還在「更新」通報時間、通報人及獸醫數，連豬隻死亡數都「校正回歸」，民進黨台中市議會黨團要求市政府今說明疫調狀況及造成大量廚餘如何處理。

    中午鄭照新率農業局、環保局、衛生局、經發局及教育局、新聞局等相關局處到黨團，現場也有不少媒體採訪，但鄭照新開始報告前，強調昨天向國民黨團報告時，採「閉門會議」，全程未公開，今天已特別開放前面市府報告時間給媒體採訪，但後續議員詢問時，希望「清場」，媒體能離開，後段不公開。

    但議員周永鴻及陳淑華、蔡耀頡及江肇國不滿，強調，市政府每天參加前進應變所記者會，還開放媒體提問，今天的報告為何媒體必須離開，這場報告內容本來也應該市民清楚，要求媒體全程參與。

    鄭照新說，昨天民進黨團發的採通有說後半不開放，且要兼顧「公平性」，當場多名議員再抗議，國民黨團如何決定是對方的事，民進黨團沒什麼不能公開的，堅持全程開放。

    因議會今天仍有議程，下午1點即開議，基於時間有限，才開始報告，讓媒體全程參與。

    民進黨台中市議會黨團今邀市府報告豬瘟疫調。（記者蘇孟娟攝）

    民進黨台中市議會黨團今邀市府報告豬瘟疫調。（記者蘇孟娟攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播