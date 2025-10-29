為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    豬瘟財損卓冠廷喊集體提告盧秀燕 侯友宜：如境外進入是否究責政院？

    2025/10/29 13:16 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢，議員關心非洲豬瘟議題。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢，議員關心非洲豬瘟議題。（記者黃子暘攝）

    台中市出現非洲豬瘟案例，全國暫時禁用廚餘養豬後，台中市府在后里、沙鹿、霧峰等地露天堆置廚餘，引發疫情擴散憂慮。新北市議員卓冠廷今（29）日在市政總質詢指出，中央指引廚餘要覆土，但台中市府未遵守規定，且搞不清楚疫調狀況，新北公私單位財務損失，要求市府協助受影響者向台中市府、台中市長盧秀燕提出集體訴訟。新北市長侯友宜說，「不要先入為主」，原因還待釐清，「如果是境外進來的，那我們要不要追究行政院的責任？」

    卓冠廷表示，台中從一開始就搞不清楚疫調狀況，傳出疫情最早可能可回溯到9月，新北公家、私人單位蒙受損失，他建議市府法制局研究，協助新北受影響的單位、商號等向台中市府與盧秀燕提出集體訴訟求償，「台中出的包，要新北市民納稅錢出嗎」？

    侯友宜回應，防疫是中央、地方要一起面對的事情，境外阻絕好，境內就不會產生問題，等釐清原因再說，「不要先入為主」，非洲豬瘟產生原因很多，不能說單一因素，目前中央也沒有答案。

    卓冠廷又指出，他身為新北市議員，不想用新北人的納稅錢替台中出包付錢，但市府應該協助受影響的市民與單位，向台中市府提出集體訴訟。

    侯友宜認為，要等原因釐清，「如果是境外進來的，那我們要不要追究行政院的責任？」這要講清楚。

