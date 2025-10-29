APEC花絮》高規格安檢迎接川普 慶州希爾頓飯店出動警犬搜查

美國總統川普將下榻的慶州希爾頓飯店架起維安措施，出動警犬檢查。（記者黃靖媗攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）峰會本週在南韓慶州登場，美國總統川普今日稍早已經抵達慶州，他將下榻的慶州希爾頓飯店也架起維安措施，出動警犬檢查，人車出入飯店都需要經過嚴格安檢。

川普及美國APEC代表團下榻於慶州希爾頓飯店，距離APEC經濟領袖會議主會場「和白國際會議中心」步行只需3分鐘；中國國家主席習近平及代表團則將入住慶州可隆酒店（Kolon Hotel），距離和白國際會議中心需開車10多分鐘。

不僅是川普下榻的希爾頓飯店維安措施縝密，今年APEC峰會整體維安措施都相當嚴格，我國領袖代表入住的江東飯店，也有韓方維安人員駐守，出入不僅需要過安檢門，維安人員還會觸摸搜身，隨身攜帶的攝影器材也需要試拍、試錄檢查。

美國總統川普今日上午11時30分左右抵達釜山金海機場，接著轉搭軍用直升機至慶州出席APEC CEO峰會，於峰會進行午餐演說。據傳下午將與南韓總統李在明會面，明日將在金海機場與中國國家主席習近平見面。

