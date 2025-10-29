鄭麗文反對強化國防 總統府：想法與全球民主國家脫節

國民黨新任黨主席鄭麗文主張強化與中國交流，反對提高國防預算。（資料照）

對於國民黨新任黨主席鄭麗文主張強化與中國交流，反對提高國防預算，總統府發言人郭雅慧今天受訪強調，民主不是挑釁，投資國防其實是投資和平，「我不太理解鄭主席的想法，不過顯然她的想法跟全世界民主國家的想法並不一致。」

郭雅慧表示，民主不是挑釁，投資國防其實是投資和平，我們投資國防最重要的，是希望能夠維持民主自由的生活現狀，「我不太理解鄭主席的想法，不過顯然她的想法跟全世界民主國家的想法並不一致」。

郭雅慧指出，在區域之間，中國的軍事行為其實不是誰去挑釁或攻擊，而是實實在在的一個威脅。以南韓慶州即將要登場的APEC來講，中國也持續在區域之間做實戰化演練，這些行為還在發生當中，所以不單單是台灣，我們周圍的國家都在提高國防預算，台灣自然而然也不可能例外。

郭雅慧進一步說明，執政團隊已提出1500億元韌性特別預算，包含國防、海巡、防災，以及全方位地強化台灣整體韌性；總統對外也多次公開表達提升自我防衛的決心，尤其我們希望明年度國防預算能夠提升到整體GDP的3%，再度強化我們在國防還有在國防防衛的能力，我們都希望能夠對外表達，我們的意志是很堅定的。

