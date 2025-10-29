為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    行政院明擬拍板開放旅宿業移工 家庭幫傭還要再等等

    2025/10/29 12:20 記者鍾麗華／台北報導
    行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍移工。（資料照）

    行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍移工。（資料照）

    行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，將新開放旅宿業與港口碼頭裝卸申請外籍移工，預計明年上路。此外，為保障本國勞工，行政院也要求業者新聘一名外勞，就要幫最低薪資的本勞每月加薪2000元。至於外籍家庭幫傭，不在此波開放行列。

    行政院長卓榮泰16日在接見中華民國工業區廠商聯合總會時透露，政府將於短時間內提出「全國勞動力總檢討」新政策，未來移工引進的速度、數量及方式都將與過去不同，期能更廣泛滿足產業與家庭端的人力需求。

    據了解，行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，為保障本國勞工安定就業與生活，提高本國勞工的權益，以製造業而言，新的政策方案將要求業者每新增申請一名移工，就要依比例為最低薪資的本勞加薪2000元，至於50%的聘僱上限則未開放。

    根據統計， 8月底移工總人數約85萬4千人，新增的旅宿業與港口碼頭裝卸業申請外籍移工，預計將增加約1、2萬名移工左右，移工總數尚不至於破百萬人。至於賴總統9月受訪時表示，擬讓家庭只要有1個小孩就能聘請外籍家庭幫傭，據了解，相關方案還在研擬當中，並與各界溝通中，並不會在此波開放行列。

    此外，勞動部2026年也編列8千多萬元成立「跨國勞動力延攬中心」，該中心屬於任務編組，將會在派員至海外據點，推動外國技術人海外召檢訓，將先在菲律賓設置攬才據點，之後逐步擴大到越南、印尼與泰國等國家，讓外籍移工直接輸入，避免剝削。

