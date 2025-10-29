為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    非洲豬瘟重創產業 國民黨：綠第一時間造謠卸責 轉移邊境管制責任

    2025/10/29 14:12 記者林欣漢／台北報導
    國民黨呼籲民進黨執政當局停止政治操作及鬥爭，還給台灣人民一個安心安全的食安環境。（圖由國民黨提供）

    非洲豬瘟疫情重創產業，針對國內非洲豬瘟疫情引發的管制與善後問題，國民黨今（29）日召開記者會，國政基金會副執行長凌濤批評，民進黨政府在疫情爆發後，從第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不利的責任。

    國民黨發言人楊智伃也認為，豬瘟議題應該是中央與地方協力做防疫的管理，但民進黨每次不管天災人禍，第一件事情永遠都是卸責。希望民進黨於邊境的管制應該要落實，不要每一次遇到內政的問題，就用造謠來去逃避責任，不要只會用抹黑來轉移邊境的管制責任，應該要協助穩定民心，不應該散播未經查證的資料與資訊。

    她也呼籲民進黨執政當局，這些造謠、混淆資訊、說出不實言論資訊的人應該向社會大眾道歉，停止政治的操作、政治的鬥爭，還給台灣人民一個安心安全的食安環境。

    凌濤表示，非洲豬瘟造成台灣豬農的損失令人感到遺憾，全民希望趕快防堵，傳染源不要再擴散，但民進黨於過程中都在造謠，並未看到具體的舉措，也不提邊境的破口導致非洲豬瘟的發生，進而影響豬農的生存與發展。

    凌濤質疑，賴政府的邊境管理到底安全了嗎？行政院都懷疑非洲豬瘟是從進口郵包的行李進入台灣；農業部更進一步指出，台中的非洲豬瘟初步分析與越南相似度高。這代表民進黨政府認為現在的非洲豬瘟不是國內自己有，而是從境外進來，行政院長卓榮泰與農業部明指暗指都在說來自境外，民進黨卻從來不提自己的邊境管控責任。

    國民黨另一發言人鄧凱勛則指出，民進黨立委吳思瑤造謠稱快遞寄送檢體不符合規範；但被農業部打臉，台中市府快遞寄送的檢體皆符合國際規範；吳思瑤還造謠網購肉品無法可管，難道吳思瑤質疑賴政府的邊境管制能力嗎？

    鄧凱勛表示，吳思瑤稱應該要禁止淘寶等中國電商寄送肉製品，守護台灣安全；但相關的境外電商輸入收件地址是台灣，就會顯示沒有辦法運送、寄送，且2018年民進黨政府農委會已公告，禁止任何疫區豬肉製品入台。他質疑吳思瑤到底是不懂法規？還是根本搞不清楚狀況？

