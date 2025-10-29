林信義APEC峰會爭取會川普 總統府：任何見面都會「自然而然」發生

我國APEC領袖代表林信義，28日下午已抵達慶州。（記者黃靖媗攝）

2025年亞太經濟合作會議（APEC）經濟領袖會議31日在南韓慶州登場，我國領袖代表林信義特別提前3天抵達當地，盼爭取更多雙邊及非正式會面。對於林會不會爭取跟美國總統川普、日本首相高市早苗會面，總統府發言人郭雅慧回應，任何可能性我們都不排除，跟各國領袖或領袖代表的見面都會「自然而然」發生。

郭雅慧今天受訪指出，林信義28日已經抵達慶州，今晚有規劃1場與產業界企業領袖晚宴的交流，希望能有充足交流時間、傳遞總統所賦予的任務，也希望有更多時間可以行銷台灣，在AI、半導體還有智慧醫療各個領域的優勢，讓台灣在APEC的國際舞台上有機會更被看見、更受矚目、更有能見度。

被問到與川普、高市等領袖的會面，郭雅慧回應，任何的可能性，我們都不排除。無論是跟各國的領袖或者是跟領袖代表的見面都會是自然而然發生，除此之外，還包括跟會員國之間雙邊會議，還有一些非正式的會談，這個代表團目前也都很積極的在規劃當中。後續如果比較明確，代表團會正式向國人報告。

