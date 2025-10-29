首度表態「反對推進統一」 賴總統：投資國防就是投資和平

賴清德總統今天主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表態「反對推進統一」。（圖由總統府提供）

賴清德總統今天主持114年11月份將官晉任授階典禮時，首度公開表態「反對推進統一」。賴總統表示，中共持續在台灣周邊海、空域灰色地帶襲擾，對我國國防安全造成壓力，也威脅區域和平與全球經濟發展，台灣要堅定地「反併吞、反侵略、反對推進統一」，強化國防不是挑釁，是為了維持現狀，守護台灣的民主與生活方式，投資國防就是投資和平。

賴清德指出，當前，中共持續在台灣周邊海空域進行灰色地帶侵擾，不僅對我們的國防安全造成壓力，也對區域的和平及全球經濟發展帶來威脅。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，因此，台灣除了要展現守護家園的決心，更要堅定反併吞、反侵略、反對推進統一，我們強化國防不是為了挑釁，而是為了維持現狀、守護台灣的民主與生活方式。

「投資國防就是投資和平。」賴清德說，我們要持續提升不對稱戰力，導入先進科技與裝備，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」等方向前進，讓國軍更加現代化與彈性化，他也期勉國軍共同為這個目標努力，並落實到國軍各部隊，唯有以實力守護和平，台灣才能穩定前行。

賴清德也恭喜梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中4位晉任少將。梁庭蔚在樺加沙颱風救災期間，全程協助執行任務、整合地方聯繫，盡忠職守；李振華在空作部任內，負責兵力派遣與航線設計，成效卓著；胡志華是幻象戰機單機性能展示飛行員，多次參與國際交流，表現優異；羅偉中在國防大學督導招生與課務等改革，成績良好。

賴清德再次提及，樺加沙颱風對花蓮造成嚴重災情，國軍第一時間投入救災、深入山區部落，協助清淤、消毒等工作，讓居民能夠早日重建家園。這些辛勞彰顯了「守護人民、服務人民」國軍重要的精神，他要再次向全體國軍弟兄姊妹致上最高謝意。

總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、國防大學校長劉志斌、陸軍司令呂坤修及空軍司令鄭榮豐等均在場觀禮。

賴清德總統恭喜梁庭蔚、李振華、胡志華、羅偉中4位晉任少將。（圖由總統府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法