中國對台「長臂管轄」連環爆！ 立院外委會明緊急增列專案報告

中國片面宣稱對民進黨立委沈伯洋「立案調查」，再加上銀行機關委外的風險評估資料庫竟連結中國資料將台灣人歸類為「高風險」，立法院外交及國防委員會召委王定宇宣布30日緊急增列「中國對台長臂管轄威脅樣態及法律行政部門應處作為」。（圖取自國會頻道）

中國意圖形塑對台「長臂管轄」恫嚇台灣動作頻頻，重慶公安局聲稱「立案調查」民進黨立委沈伯洋後，引發立法院高度關切。立院外交及國防委員會召委王定宇今（29）日宣布，明天將臨時增列專案報告，主題為「中國對台長臂管轄與威脅樣態及法律行政部門應處作為」，要求行政與國安單位提出具體因應。

王定宇指出，這是根據立法院相關規範，針對突發重大議題所增列的專案報告。「中國對台的長臂管轄，不只是政治威脅，更逐步滲入法律與金融體系。」他說，明天會議除原訂的APEC專報外，若當天舉行川習會，也將預留時間讓外交部長林佳龍就會後情勢與國家立場進行說明。

王定宇並在質詢時揭露，中國對台滲透的樣態不僅止於政治恫嚇，甚至透過金融機制間接生效。他舉例，有民眾僅到銀行洽辦更名或代還款項，卻被系統標註為「高風險」，導致作業受阻。

王定宇會後向媒體分享，經追查發現，多家國內銀行委外購買的風險評估資料庫，竟與中國資料庫串聯或共用演算法，使部分遭中方點名的台灣人士被歸入「有負面新聞」或「被通緝」等第四級高風險分類。

「我們的銀行變成在無意中幫中國執行長臂管轄」，王定宇直言。雖然台銀已緊急將相關個案列入白名單、指示不予採信，但根本問題未解決。王建議主管機關應檢討金融風險資料來源與人工審查程序，避免中國資料庫滲入台灣系統，「或切斷串聯，或人工審認，不能讓AI替中國審查台灣人」。

民進黨立委林楚茵及多位同黨立委質詢時指出，中國此舉是對台灣民主制度與言論自由的赤裸威嚇，意圖製造寒蟬效應，呼籲國安與法務體系提出具體對策，防止心理戰與法律戰擴散。國安局長蔡明彥強調，這類恫嚇屬政治性宣示，無任何實質法律效力，政府將全力維護國人安全與尊嚴。

此外，國民黨立委陳永康關注中共擾台及「灰色地帶」操作，指出中國長臂手段已擴及心理戰、法律戰與資訊戰層面，需跨部會整合應對。

立院外委會明天出現「雙專報」情形，除聚焦APEC與川習會外，也讓民眾一窺中國從「法律戰」到金融滲透台灣情況，測試行政部門在面對中國複合式滲透威脅時的整合與透明度。

立法院外交及國防委員會召委王定宇宣布30日緊急增列「中共對台進行長臂管轄／跨境鎮壓及我國相關應處」。（記者方瑋立翻攝）

