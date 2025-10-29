加強對台統戰！國台辦加開記者會、開臉書帳號後……發言人增至4位

中國國台辦經濟局長、新任新聞發言人彭慶恩在29日的例行記者會正式亮相。（圖擷取自《央視》）

為加強對台統戰攻勢，中國國台辦10月起每週召開例行記者會，還在臉書開設「國務院台辦發言人」帳號後，今天也宣布由國台辦經濟局長彭慶恩出任發言人，他今天首次主持國台辦記者會，不過，只低頭照稿念。而國台辦目前共有4位發言人，包括新聞局局長陳斌華、副局長朱鳳蓮以及副主任吳璽，都兼任發言人。

新聞局局長兼發言人陳斌華今日在例行記者會，於媒體提問前，先介紹彭慶恩出場，並宣布今天的記者會交由彭主持。

請繼續往下閱讀...

彭慶恩向媒體打招呼說，今天是第1次主持國台辦新聞發布會，他將在這個全新的崗位上，及時、準確、全面介紹對台方針政策和各項工作舉措，和大家加強溝通交流，共同致力增進兩岸同胞之間的了解與理解。

彭慶恩生於1969年1月，河南葉縣人。1995年7月畢業於北京大學社會學系社會學專業研究生，同年加入國台辦工作。去年底接任國台辦經濟局長，是否代表有宣傳對台經貿工作的意涵，也值得留意。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法